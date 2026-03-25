O 1,4 proc. zwyżkuje WIG20 po blisko dwóch godzinach środowej sesji. Spośród dużych spółek zwyżkują niemal wszystkie, natomiast najmocniejsze są Kruk, KGHM i Budimex. Zwyżka indeksu dużych firm jak na razie niewiele zmienia w obrazie rynku, ale może być zwiastunem wyczekiwanej zmiany nastrojów. Jak na razie kolor zielony dominuje na europejskich rynkach po tym, jak z wyraźną przewagą popytu kończyła się sesja w Azji. Spośród tamtejszych giełd w czołówce był japoński Nikkei 225, który zyskał 2,9 proc. Na zielono świecą także kontrakty na amerykańskie indeksy.

Nastroje na rynkach podnoszą wiadomości z USA, dające nadzieję na przełom na Bliskim Wschodzie, aczkolwiek inwestorzy pozostają dość ostrożni. – Rynek obecnie pozostaje wyraźnie zdezorientowany. Z jednej strony z Białego Domu wciąż napływają sygnały o możliwości zakończenia wojny z Iranem drogą dyplomatyczną, z drugiej strony nadal brak oficjalnego potwierdzenia toczących się rozmów ze strony Teheranu – zaznacza Patryk Pyka z DI Xelion. – O ile wcześniej inwestorzy dynamicznie reagowali na wszelkiego rodzaju sugestie deeskalacji, o tyle obecnie wydaje się, że zaczynają podchodzić do tych komunikatów z większym dystansem. Przykładem jest sytuacja z wczorajszego wieczoru – rynek praktycznie nie zareagował na informację przekazaną przez Donalda Trumpa, jakoby Iran zobowiązał się do całkowitego porzucenia swoich aspiracji nuklearnych – zauważa.

Na rynkach obligacji obserwujemy dziś spadki rentowności obligacji skarbowych, które w marcu wzrosły do najwyższych poziomów od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Na nogi wstają też metale szlachetne. Uncja złota zwyżkuje dziś o 1,8 proc., do 4553 dolarów. Kontrakty na ropę Brent zniżkują natomiast o 5,4 proc., do 94,86 dolarów za baryłkę.