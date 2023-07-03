WIG20 co prawda rozpoczął notowania na plusie, ale wzrosty szybko zostały wymazane. Po godzinie poniedziałkowego handlu indeks znajdował się prawie 0,3 proc. pod kreską. Krajowym indeksom nie pomagają negatywne nastroje na zagranicznych rynkach akcji, gdzie kolejną sesję z rzędu więcej do powiedzenia mają sprzedający. Kolor czerwony dominuje zarówno na zachodnioeuropejskich giełdach, jak i rynkach w naszym regionie. Negatywnym nastrojom nieco wcześniej poddali się również inwestorzy handlujący na azjatyckich parkietach. Warto jednak dodać, że spadki indeksów nie są przesadnie głębokie. Cieniem na rynkach akcji kładzie się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Brak widoków na szybką deeskalację trwającej wojny oraz wynikająca z niej niepewność dotycząca cen surowców energetycznych, których notowania są mocno rozchwiane. W poniedziałek rano notowania ropy lekko zniżkowały po trzech dniach znaczących wzrostów.