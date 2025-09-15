Strach ma wielkie oczy, a w ostatnim czasie ich nie brakuje (tych strachów). Najpierw rządzący rzucili klątwę na sektor bankowy, co przełożyło się na spadki indeksu WIG-BANKI o 17 proc. Skala korekty – mierzona pionowo – jest tylko nieznacznie mniejsza niż ta, która nastąpiła po ogłoszeniu słynnej tabeli ceł przez administrację USA. Wówczas byki szybko poradziły sobie z presją i jeszcze przed końcem miesiąca rynek wyznaczył nowy szczyt.

