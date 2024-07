Oddech rynku był adekwatny do wyniku. W WIG20 przecenił się komplet spółek. W mWIG40 wzrosty zanotowały tylko 3 spółki przy 36 przecenionych i 1 bez zmian. Wreszcie na całym rynku przecena dotknęła 72 procent walorów przy 17 procent rosnących i 11 procent bez zmian. Częścią sesji było przeniesienie spadków z rynków bazowych, zarówno akcyjnych, jak i surowcowych. KGHM przeceniła się o 4,96 procent odpowiadając na spadek cen miedzi o około 1 procent. PKN Orlen stracił 3,30 procent reagując na przecenę ropy o przeszło 1 procent. Wreszcie spółki bankowe, które mierzone indeksem WIG-Banki spadły sumarycznie o 3,20 procent, odpowiadały min. na impulsy z Wall Street. Wspólnym mianownikiem było szkodzące wszystkim blue chipom osłabienie złotego do dolara o 0,79 procent. Do odnotowania jest też fakt, iż jednymi z najbardziej granych aktywów na rynku były akcje XTB. Spółka przeceniała się kolejny dzień z rzędu na fali informacji, iż na rynku hiszpańskim pojawiają się ograniczenia reklamowe, które mogą uderzyć w zyskowność części biznesu. Akcjami XTB obrócono na sumę przeszło 148 mln złotych, co przekłada się na trzecią najaktywniejszą spółkę na rynku po PKO BP i PKN Orlen. Z perspektywy technicznej najgorsza sesja roku w wykonaniu WIG20 przekłada się na wykreślenie silnie podażowego korpusu, który wybija indeks z konsolidacji granej pod strefą oporów w rejonie 2600-2570 pkt. Rozdanie jest ostrzeżeniem przed ryzykiem cofnięcia WIG20 w rejon 2400 pkt. Prognozując zachowanie rynku na bazie wykresu warto jednak nie tracić z pola widzenia faktu, iż WIG20 operował dziś w perfekcyjnej mieszance spadkowej, która dołożyła szumu technicznego. W praktyce, dopiero kolejne sesje pokażą, czy podaż wykorzysta dzisiejsze rozdanie do poważniejszej przeceny, która zagrozi wybiciem WIG20 z wielotygodniowej półki ograniczanej poziomami 2600 pkt. i 2400 pkt.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.