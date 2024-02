Poranek maklerów – sWIG80 i DAX z rekordami

WIG20 wzrosł o 0,11%, mWIG40 o 0,59%, a sWIG80 spadł o 0,16%, więc Warszawa wyglądała tym razem raczej słabo na tle otoczenia zewnętrznego. O 1,06% przeceniało się bardzo zmienne ostatnio Dino, 2,40% tracił Santander, który w tym roku wyraźnie odstaje od reszty sektora, ale cały WIG-banki zamykał się na lekkich minusach. Nie przeszkadzało to tegorocznej gwieździe ING BSK – akcje spółki drożały o 2,84% i były głównym czynnikiem różnicującym WIG20 oraz mWIG40. Solidne wsparcie drugiemu indeksowi dawały InterCars (+2,39%), Wirtualna Polska (+3,22%) i Grupa Pracuj (+4,56%), ale sporym obciążeniem po doniesieniach o ABB było XTB (-8,25%).

Rynek amerykański czeka na impuls, wczoraj S&P 500 rósł o 0,23%, a Nasdaq o 0,07% przy dalszym wyraźnym spadku VIX. Wyraźnie korygowało się AMD (-3,64%), 2,23% zyskała natomiast Tesla.

W godzinach porannych Hang Seng wymazał początkowe wzrosty i w momencie pisania komentarza znajduje się około 0,5% poniżej poziomu neuralnego, a sesja w Azji nabiera mieszanego przebiegu. Notowania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy oscylują wokół poziomów neutralnych, można spodziewać się bardzo spokojnego otwarcia i pierwszej fazy handlu. Trudno wskazać potencjalne przyczyny zmiany tego stanu rzeczy na jego dalszym etapie, wypowiadać się będą jednak członkowie FOMC i odbędzie się aukcja amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych. To właśnie te czynniki i ich wpływ na rentowność amerykańskiego długu mogą zadecydować o dzisiejszym kierunku ruchu na globalnych giełdach. W trakcie dnia wyniki podadzą również m.in. Walt Disney i Alibaba.

Kolejny pułap padł

Piotr Neidek, BM mBanku

Kontrakty terminowe DAX future nadal utrzymują się powyżej progu 17000 punktów. O ile obecność futures powyżej 17000 pkt nie jest niczym wyjątkowym, o tyle wczorajsze zamknięcie się indeksu już tak. Niemiecki benchmark największych spółek we wtorek pierwszy raz w historii finiszował powyżej ww. pułapu. Ma to znaczenie nie tylko psychologiczne, ale także stanowi zaproszenie do kontynuacji wzrostów. Po kilku dniach konsolidacji DAX wybił się górą z horyzontu. To sprawia, że ryzyko związane z podwójnym szczytem maleje. Nie można wykluczyć pułapki hossy, jednakże do wysokości 16821 pkt byki są bezpieczne. Potencjalnym magnesem ma prawo okazać się górne ograniczenie wieloletniego trójkąta rozszerzającego się. Jego położenie to okolice 17600 pkt.

We wtorek prawie wszystkie indeksy w USA zyskały na wartości. Jedynie Nasdaq100 (-0,2%) zamknął się pod kreską. Nie było pojedynczego winowajcy takiego stanu. Prawie połowa spółek tworzących benchmark finiszowała poniżej piątkowego zamknięcia. Na uwagę zasługuje mocniejsze zachowanie się indeksu transportowego. DJTA zyskał ponad 2%, a byki podjęły próbę wydostania się górą z trójkąta symetrycznego. Wczoraj benchmark naruszył także styczniowe maksima i osiągnął w ciągu dnia najwyższy poziom w tym roku. Dalsza zwyżka DJTA jest wskazana do potwierdzenia tego, co od dawna wyprawia DJIA. Spośród całej rodziny DJ-ów tylko indeks przemysłowy jest w strefie historycznych szczytów. Ani DJTA, ani DJUA czy DJCA wciąż nie potwierdziły hossy DJIA. Najbliżej jest benchmark Dow Jones Composite Average, który kilka dni temu otarł się o sufit z 2021 r.