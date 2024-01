Sztuczna inteligencja wraca do gry

W czwartym kwartale 2023 roku zysk TSMC spadł mniej, niż oczekiwano, a sama spółka oczekuje zdrowego wzrostu i podnosi wydatki kapitałowe. TSMC oczekuje aż 20% wzrostu przychodów. Liczba ta nie imponuje po 3 świetnych latach 2020-2022, ale wydaje się być bardzo dobra w porównaniu do spadku przychodów w całym 2023 roku. Bloomberg wskazuje, że po wielu miesiącach marazmu na rynku półprzewodników, początek i cały 2024 rok przyniosą znaczne ożywienie i sztuczna inteligencja będzie tematem przewodnim na rynku giełdowym. Czy faktycznie powinniśmy mieć tak pozytywne odczucia jak TSMC i Bloomberg? Akcje TSMC rosły dzisiaj na amerykańskim parkiecie o 8%.

Google czy Apple zapowiadali ostatnio dosyć spore cięcia w ilości miejsc pracy, choć będą one mniejsze niż w roku poprzednim. Jednocześnie dane z amerykańskiej gospodarki pokazują, że ta trzyma się naprawdę dobrze. W środę świetne dane dotyczące sprzedaży detalicznej, a dzisiaj bardzo niskie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, poniżej 190 tys.! Takie dane zdarzają się niezwykle rzadko, co wskazuje na bardzo dobry raport dotyczący zatrudnienia za styczeń. Chociaż indeksy dotyczące aktywności w poszczególnych regionach USA nie napawają do optymizmu, to wciąż twarde dane pokazują, że nie ma powodów do obaw. Wobec tego wyraźnie spada szansa na cięcie stóp procentowych ze strony Fed w marcu. Obecnie prawdopodobieństwo obniżki spada już do ok. 50%, a rentowności amerykańskich 10 letnich obligacji podskoczyły dzisiaj do 4,12%!

Poza ponad 1% odbiciem na Nasdaq byliśmy również świadkami odreagowania na GPW. Dzisiaj główne indeksy zyskiwały w większości powyżej 1%. Dzisiaj obserwowaliśmy mocne odbicie na Pepco, czy PGE, ale z drugiej strony cofnięcie na akcjach CCC czy spadek CD Projektu poniżej 100 zł za akcje. WIG20 wzrósł dzisiaj ostatecznie 1,09% i zamknął się poniżej 2200 punktów.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB