WIG20 wstrzymał oddech, sWIG80 śrubuje rekordy

Przełom na GPW? Nic z tych rzeczy. W środę na warszawskim parkiecie przełomu nie było, bo i być nie mogło. Inwestorzy wstrzymywali się z decyzjami mając na uwadze zbliżającą się decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych (w środę wieczorem) oraz analogiczną decyzję EBC (w czwartek).

Reklama

Czytaj więcej Giełda Czy Fed zatrzyma hossę na rynkach? Główne indeksy z Wall Street znajdują się zaledwie kilka procent od historycznych szczytów. Niemiecki DAX dopiero co osiągnął nowe rekordowe poziomy. WIG20 jest ok. 8-9% od lokalnych szczytów z 2021 roku, natomiast sWIG80 sięgnął dzisiaj nowych rekordów. Wszyscy zadają sobie jednak pytanie, czy Fed zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp procentowych, co mogłoby zachwiać ostatnią hossą na rynkach?

W przypadku indeksu WIG20 przez cały dzień byliśmy więc świadkami niewielkiej zmienności. Pierwsza część notowań upływała pod znakiem niewielkich spadków, jednak już po południu główny wskaźnik naszego rynku wyszedł na plus. Skala zwyżek pozostawiała jednak sporo do życzenia. WIG20 walczył o to, aby ponownie zdobyć okrągły poziom 2300 pkt. W tej niewielkiej zmienności nie byliśmy jednak osamotnieni. Niewiele działo się we wtorek również we Frankfurcie czy też Paryżu.

Sytuacja nie zmieniła się również po starcie notowań na Wall Street. Tam początek notowań przyniósł wzrosty, ale nie był to na tyle przekonywujący ruch by obudzić byki w Europie. WIG20 ostatecznie zyskał na wartości 0,32proc. i zamknął notowania na poziomie 2298 pkt.