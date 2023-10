Szaleństwo zakupów na GPW trwa nadal

Jakby tego było mało pozytywne sygnały popłynęły również z innych rynków co jest dodatkowym wsparciem dla naszego parkietu. Wzrostami zakończyła się chociażby sesja na Wall Street. Indeks S&P 500 zyskał ponad 1 proc. - Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła odbicie głównie za sprawą wysiłków zmierzających do załagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Joe Biden jutro ma polecieć do Izraela, a ze wszystkich stron świata pojawia się komentarze o konieczności zawieszenia broni. Równolegle rentowności w USA ponownie odbijają i są powyżej 4., proc. - zauważa Rafał Sadoch. W kontekście Stanów Zjednoczonych pamiętać trzeba też o rozkręcającym się sezonie wynikowym.

Zazieleniło się także na rynkach azjatyckich. Nikkei 225 zyskał 1,2 proc. Kospi zyskał 1,1 proc. Hang Seng przed zamknięciem notowań rósł 0,8 proc.

Polskie aktywa w cenie

Dobre nastroje utrzymują się także na rynku walutowym. Złoty był wczoraj najmocniejszą walutą. Dzisiaj jest zdecydowanie spokojniej, co po takim wystrzale jak w poniedziałek jest całkowicie zrozumiałe. Eksperci też zalecają już większą ostrożność. - Wyborcze zwycięstwo proeuropejskiej opozycji zdejmuje z wyceny złotego i aktywów część premii za ryzyko polityczne. Lawinowe spadki kursów walut mogły w dużej mierze wyczerpać potencjał do umocnienia złotego w najbliższych tygodniach. Spodziewamy się, że kurs euro na koniec grudnia znajdzie się w okolicy 4,50 zł, czyli na nieco wyżej niż obecnie. Pierwsza euforia może przygasać, gdyż faktyczny postęp w spełnianiu warunków do odblokowania finansowania dla Krajowego Plany Odbudowy będzie mógł nastąpić dopiero po powołaniu rządu - uważa Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciarz.pl.