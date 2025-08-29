- Wszyscy nasi dystrybutorzy zawsze mogą liczyć na pełne zaangażowanie ze strony zespołów inwestycji i sprzedaży Esaliens. Miało to miejsce niezależnie od warunków rynkowych, nawet w najtrudniejszych czasach dla rynku kapitałowego. Ogromny, długofalowy wkład pracy zainwestowaliśmy również w działania na rzecz klientów i doradców Domu Inwestycyjnego Xelion – wspomina Piotr Rzeźniczak, prezes zarządu Esaliens TFI, cytowany w komunikacie. - Jednak współpraca musi przynosić wymierne efekty po obu stronach i służyć klientom. Jeśli mimo naszego znaczącego wsparcia partner nie wykazuje ani potencjału rozwoju, ani realnej chęci współdziałania, nie widzimy podstaw do kontynuowania relacji. Wspólne działania na rzecz klientów i wzajemny sukces to podstawa efektywnej współpracy, którą kontynuować będziemy z wieloma innymi partnerami – mówi Rzeźniczak. Jak podano w komunikacie, priorytetem Esaliens TFI jest, aby współpraca z otwartymi sieciami dystrybucji opierała się na równym dostępie do oferty inwestycyjnej - tak, aby wszyscy klienci mogli podejmować decyzje w oparciu o rzetelną i pełną informację.

Starcie między Esaliens TFI, a DI Xelion

Przedstawiciele Xeliona mówią z kolei o niskiej skali dotychczasowej współpracy z Esaliens TFI. - Rozumiemy decyzję Esaliens TFI. DI Xelion nadal się jednak rozwija. Niebawem poinformujemy o dwóch kolejnych TFI, których fundusze będziemy oferować - komentuje Arkadiusz Mastalerek, wiceprezes DI Xeliona. Według ostatniego komunikatu Quercusa TFI, właściciela DI Xeliona, firma doradcza posiadała 5,8 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.