Napływów do funduszy polskich akcji nie ma i jeszcze długo nie będzie

W samym kwietniu fundusze dłużne pozyskały 2 mld zł, co od początku roku oznacza już ponad 10 mld zł wpłat netto do tej kategorii funduszy. Dla porównania łączna wartość aktywów funduszy akcji to około 40 mld zł.

– Co do samego kwietnia, to trzeba pamiętać, że to relatywnie nieduże negatywne saldo napływów do polskich akcji to najprawdopodobniej pokłosie panicznej wyprzedaży na początku miesiąca. Choć w skali miesiąca WIG był „na zielono”, to paniczne nastroje sprzed kilku tygodni mogły wpłynąć na większą awersję inwestorów do ryzyka – tłumaczy Pułkotycki.

Patrząc szerzej, trudno uznać, że klienci TFI nie są skłonni do ryzyka, bo w tym samym czasie fundusze akcji zagranicznych przyciągają kapitał – w kwietniu około 40 mln zł, a od początku roku już łącznie 268 mln zł. Mało tego – kwiecień był siódmym z rzędu miesiącem, w którym fundusze akcji zagranicznych zanotowały przewagę wpłat nad wypłatami. Może zatem sami doradcy nie podzielają wiary w polski rynek akcji, który w tym roku jest najsilniejszy na świecie i dał zarobić już 30 proc.?

– Rynek polski wydaje nam się bardzo wykupiony, szczególnie w ujęciu relatywnym – ocenia Kamil Cisowski, dyrektor analiz i doradztwa inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion. – Poziomy wycenowe nie są może skrajnie wysokie na tle innych giełd, ale zwiększają ryzyko krótkoterminowej i potencjalnie silnej korekty. Okres bezpośrednio po wypłacie dywidend wydaje się z perspektywy inwestorów zagranicznych dobrym momentem na realizację zysków – przewiduje ekspert DI Xeliona.

Warto też odnotować, że krajowy rynek akcji (podobnie jak inne w regionie) korzystał na napływie kapitału uciekającego z USA przez zamieszanie wokół ceł, które zdaje się wygasać.

– Myślimy również, że rozpoczął się proces powrotu kapitału na rynek amerykański, co nie będzie bez znaczenia dla jakichkolwiek innych giełd. W WIG20 trudno nam znaleźć jakiekolwiek oczywiste okazje – ocenia Cisowski.