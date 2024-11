Sektor TFI i klienci nie będą skłonni do większego ryzyka

1,1 mld zł – tegoroczny wynik sprzedaży funduszy powiązanych z rynkami akcji i surowców.

Według prezesa BNP Paribas TFI najbliższe miesiące powinny być w dalszym ciągu pozytywne, jeżeli chodzi o napływy do funduszy. – Krótkoterminowe stopy zwrotu będą ciągle atrakcyjne, natomiast obniżka stóp procentowych w przyszłym roku powinna pomóc funduszom inwestującym w nieco dłuższe obligacje – twierdzi Skorulski. Zwraca też uwagę, że spadek rynkowych stóp obniży atrakcyjność depozytów bankowych i da szansę na to, że część środków zgromadzonych na depozytach popłynie również do funduszy. – Teoretycznie powinno to też spowodować większe zainteresowanie strategiami mieszanymi i akcyjnymi, ale tutaj sytuacja jest nieco bardziej złożona. Z jednej strony dotyczy większej niepewności co do możliwego zachowania rynków (zmiany rządów w USA i być może w Niemczech, rozwój sytuacji geopolitycznej), z drugiej skłonności klientów do akceptacji nieco wyższego ryzyka inwestycyjnego, z czym ostatnio jest duży problem – przyznaje Skorulski.

Quercus się przebija

Jeśli chodzi o tegoroczną dynamikę przyrostu aktywów, to przodują mniejsze bankowe towarzystwa z grupy mBanku, Aliora oraz BNP Paribas. To ostatnie zbliża się już do 8 mld zł pod zarządzaniem, choć przed rokiem liczyło 4,7 mld zł.

Bankowe towarzystwa ściągają też do siebie główny strumień wpłat, którego źródłem są depozyty. Największe PKO TFI w dziesięć miesięcy tego roku wchłonęło już ponad 10 mld zł, a to oznacza, że niemal co trzecia zainwestowana w fundusze złotówka trafia właśnie do PKO TFI. Pekao TFI, które plasuje się na miejscu drugim, przyciągnęło „jedynie” 5,2 mld zł. Na miejscach trzecim i czwartym pod względem sprzedaży są Santander TFI i Goldman Sachs TFI, którym klienci powierzyli w tym roku po około 3,5 mld zł nowych środków. Pierwszą czwórkę zamyka TFI PZU. Warto odnotować wysoką lokatę Quercusa (miejsce dziewiąte) z 1,5 mld zł napływów netto. To wynik o 0,4 mld zł lepszy od Investors TFI.