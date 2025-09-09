Inwestycje
Notowania

Amerykański Russell 2000 w drodze po nowe szczyty. Czy jest w stanie je zdobyć?

W ostatnim czasie, kiedy pojawiał się wątek amerykańskiego rynku akcji, wielu analityków wskazywało na indeks Russell 2000 jako ten, który może błyszczeć. Rzut oka na wykres wskaźnika może potwierdzać słuszność tej tezy.

Publikacja: 09.09.2025 05:07

Amerykański Russell 2000 w drodze po nowe szczyty. Czy jest w stanie je zdobyć?

Foto: Michael Nagle/Bloomberg

Andrzej Pałasz

– Na wykresie dziennym indeksu Russell 2000 widać, że rynek znajduje się obecnie w fazie dynamicznych wzrostów, które zaprowadziły notowania w okolice 2390–2400 pkt. W tle widoczny jest mocny rajd wzrostowy po odbiciu od marcowych dołków, gdzie kurs zatrzymał się w strefie wsparcia 1913–1893 pkt. Od tego momentu indeks stopniowo odrabiał straty, przebijając kolejne poziomy i wchodząc obecnie w obszar blisko istotnej strefy podażowej – wskazują eksperci BM mBanku. Jak dodają, najbliższa kluczowa bariera techniczna wypada w rejonie 2449–2467 pkt. – Jest to poziom, z którego wcześniej dochodziło do zwrotów i który może zatrzymać obecny ruch wzrostowy. RSI zbliża się do poziomu 70, co sugeruje, że rynek zaczyna wchodzić w obszar wykupienia, a tym samym presja korekcyjna w krótkim terminie może rosnąć – podkreślają.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com