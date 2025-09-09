Amerykański Russell 2000 w drodze po nowe szczyty. Czy jest w stanie je zdobyć?

– Na wykresie dziennym indeksu Russell 2000 widać, że rynek znajduje się obecnie w fazie dynamicznych wzrostów, które zaprowadziły notowania w okolice 2390–2400 pkt. W tle widoczny jest mocny rajd wzrostowy po odbiciu od marcowych dołków, gdzie kurs zatrzymał się w strefie wsparcia 1913–1893 pkt. Od tego momentu indeks stopniowo odrabiał straty, przebijając kolejne poziomy i wchodząc obecnie w obszar blisko istotnej strefy podażowej – wskazują eksperci BM mBanku. Jak dodają, najbliższa kluczowa bariera techniczna wypada w rejonie 2449–2467 pkt. – Jest to poziom, z którego wcześniej dochodziło do zwrotów i który może zatrzymać obecny ruch wzrostowy. RSI zbliża się do poziomu 70, co sugeruje, że rynek zaczyna wchodzić w obszar wykupienia, a tym samym presja korekcyjna w krótkim terminie może rosnąć – podkreślają.