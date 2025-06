W konkursie wsparcie przyznano także firmie Promet-Plast s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski zajmującą się produkcją plastiku w Gaju Oławskim na Dolnym Śląsku. Firma ta planuje budowę instalacji do produkcji wodoru RFNBO wraz z jednostkami wytwórczymi i magazynującymi OZE w Gaju Oławskim. Wielkość wsparcia wynosi 123,3 mln zł.

Z prywatnych firm, choć znacznie większych, wsparcie otrzymała także Polenergia. W wyniku rozstrzygnięcia naboru spółka z grupy, Polenergia H2Silesia jest uprawniona do zawarcia umowy o dofinansowanie w wysokości 618,32 mln zł. Projekt zakłada budowę wielkoskalowej instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy ok. 105 MW na potrzeby przemysłu ciężkiego i transportu zeroemisyjnego. Warto przypomnieć, że Polenergia prowadzi nadal przegląd opcji w zakresie realizacji celów strategicznych, w tym strategii wodorowej. Firma chce bowiem skoncentrować się na projektach strategicznych jak morskie farmy wiatrowe. Jak informowała spółka na ostatniej konferencji wynikowej za I kw. tego roku, wspominany przegląd obejmuje analizę różnych scenariuszy, włącznie z ewentualną zmianą zakresu lub sposobu realizacji strategii wodorowej. Nie jest wykluczone, że to wsparcie pozwoli Polenergii podjąć decyzję o dalszej realizacji projektu wodorowego.

Najwięcej trafi do Orlenu

Pozostała pula środków została przyznana Orlenowi oraz Tauronowi. Najwięcej bo aż 1,215 mld zł wsparcia otrzyma projekt Orlenu. Rekomendacja BGK zakłada dofinansowanie w wysokości 1,215 mld zł dla projektu Hydrogen Eagle. Zakłada on budowę instalacji do produkcji wodoru RFNBO i wodoru niskoemisyjnego. Jak czytamy na stronie projektu, program inwestycyjny zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii (morskie farmy wiatrowe) oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. W ramach projektu planowana jest również budowa ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo. Realizacja programu, obejmującego Polskę, Czechy i Słowację, ma pozwolić osiągnąć do 2030 r. moce wytwórcze wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. Program zakłada budowę sześciu nowych hubów wodorowych, w tym trzech w Polsce, dwóch w Czechach oraz jednego na Słowacji zasilanych przez odnawialne źródła energii, w tym realizację instalacji elektrolizy, do której energia elektryczna zostanie dostarczona z wykorzystaniem mocy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Łącznie docelowo moc instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie ok. 250 MW.

Drugi projekt Orlenu, który otrzyma wsparcie to zapoczątkowana jeszcze przez Lotos inwestycja, którą nadzoruje spółka Lotos Green H2. Ponad 523 mln zł zostanie przeznaczone na budowę instalacji do produkcji wodoru RFNBO. To nie pierwsze wsparcie dla tego projektu środkami z UE. Jeszcze w 2022 r. spółka otrzymała wsparcie w formie dotacji bezpośredniej w wysokości 158 mln euro. Została ona przeznaczona na finansowanie instalacji elektrolizera o mocy 100 MW oraz budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW i instalacji magazynowania energii w akumulatorach o mocy 20 MWh. Elektrolizer ma ruszyć w 2027 r. i będzie stopniowo zwiększał swoją produkcję do 13 600 ton wodoru odnawialnego rocznie.

Wreszcie wsparcie otrzyma także Tauron Inwestycje z Grupy Tauron na rozwój transportu wodorowego na Śląsku. Kwotą ponad 133 mln zł został dofinansowania projekt HP-HRS dotyczący rozwój elektromobilności w województwie śląskim poprzez budowę innowacyjnej instalacji do produkcji wodoru RFNBO. Projekt zakłada produkcję wodoru RFNBO z wykorzystaniem elektrolizera 20 MW napędzanego OZE w Grupie Taurona potrzeby transportu i przemysłu.