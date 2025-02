Kary od UOKiK, czyli strach ma wielkie oczy

193 mln zł Tyle pieniędzy wpłaciły przedsiębiorstwa w 2023 roku z tytułu kar nałożonych na nie prawomocną decyzją przez prezesa urzędu antymonopolowego w latach wcześniejszych.

W sumie można szacować, że w 2024 r. UOKiK nałożył na przedsiębiorców ponad 1,35 mld zł kar. Dla porównania w 2023 r. wszystkie kary nałożone przez UOKiK to 612 mln zł.

Procenty dla Skarbu Państwa

Ile firmy faktycznie zapłacą do budżetu państwa, to – jak pokazuje historia – inna kwestia. Ubiegłoroczne decyzje, jak i szereg wcześniejszych, w większości są nieprawomocne, a o tym, czy i ile faktycznie firmy będą musiały uiścić, zdecydują sądy. Tak jak w wypadku Kia Poland, która to firma od początku nie zgadza się z zarzutami urzędu i szykuje się do procesu. W sądach firmy często uzyskują obniżenie wymiaru kar. I tak w 2023 r. do budżetu państwa firmy wpłaciły z tytułu kar nałożonych na nie wcześniej 193 mln zł.

Bez precedensu

Warto mieć to w pamięci, gdy spółka, której akcje posiadamy, jest bohaterem postępowania lub dostaje kary. W komunikatach towarzyszących takim kwestiom można często przeczytać zdanie, że maksymalna kara za dane przewinienie sięga 10 proc. rocznych przychodów. Dla każdej z firm to potencjalnie bardzo dotkliwa sankcja. A jak jest w rzeczywistości?

Na pytanie, czy w historii urzędu któraś z firm zapłaciła maksymalną możliwą karę sięgającą 10 proc. przychodu, UOKiK zasłonił się brakiem informacji. „Roczne obroty, czy wcześniej przychody firmy najczęściej były wskazywane przez uczestników postępowań jako tajemnica przedsiębiorstwa. Dlatego nie możemy wskazać przypadków, w których kara została nałożona w maksymalnym wymiarze, ani podać wpłaconych kar w ujęciu procentowym” – poinformowało biuro prasowe UOKiK w odpowiedzi na nasze zapytanie.