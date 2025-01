Zmiany w „Rzeczpospolitej”. Nowi zastępcy redaktora naczelnego, nowa struktura

Ewa Szadkowska, która dotąd kierowała operacyjnie działem prawnym, jako zastępczyni redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” będzie odpowiedzialna za cyfryzację w tym obszarze. Marzena Tabor-Olszewska, dotychczasowa szefowa online, jako zastępczyni redaktora naczelnego ma się zająć integracją newsroomów tematycznych i online'owych.

Reklama

Michał Płociński, który dotąd pełnił funkcję szefa działu Opinie, odpowiadać będzie za cyfryzację pionu Wydarzenia i nowy system pracy działów Kraj, Świat i Opinie. Cezary Szymanek pozostanie zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” odpowiedzialnym za tematykę ekonomiczną i będzie odpowiadał za dalsze wzmocnienie obszaru gospodarczego i biznesowego.

Czytaj więcej Firmy „Powiedz to Kobiecie", nowy podcast „Rzeczpospolitej" Podcast „Powiedz to Kobiecie" to najnowsza propozycja w bogatej ofercie audycji „Rzeczpospolitej". Twórczynie programu, Anna Zejdler i Marzena Tabor-Olszewska będą rozmawiać w nim o wszystkim, co ważne dla kobiet. Nowe odcinki publikowane będą raz w tygodniu, w soboty, o godz. 17.00.

- Nowa struktura redakcji ma pomóc w realizacji priorytetów - skupienia się na budowaniu bazy subskrypcji cyfrowej, utrzymania tytułu lidera opiniotwórczości i integracji zespołów dotychczasowego pionu drukowanego i online. Ewa, Marzena, Michał i Cezary to doświadczeni dziennikarze doskonale rozumiejący wyzwania stojące przed mediami w XXI wieku - tłumaczy zmiany Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. - To ma też pomóc w podkreśleniu pozycji „Rzeczpospolitej” jako podstawowego źródła wiedzy dla profesjonalistów, zarówno ze świata biznesu, jak i prawa, administracji czy samorządów. To powrót do korzeni „Rzeczpospolitej” jako gazety dla osób podejmujących najważniejsze decyzje w państwie i gospodarce. Ale też droga do umocnienia miejsca w nowej rzeczywistości cyfrowej, gdzie ścieżki wydeptały takie tytuły jak „Financial Times” czy „Economist” – dodaje Szułdrzyński.

Weekendowy magazyn „Plus Minus” będzie podlegał bezpośrednio redaktorowi naczelnemu.