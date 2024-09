Nowa oferta podcastowa „Rzeczpospolitej”. Jeszcze więcej jeszcze ciekawszych rozmów

O 7.30, od poniedziałku do piątku, dzień będziemy zaczynać podcastem „Twój Biznes”, czyli przeglądem najważniejszych i najciekawszych wiadomości ekonomicznych z serwisów rp.pl i parkiet.com. Na podcast zaprosi Bartłomiej Kawałek.

O 17.00, od poniedziałku do czwartku premierę będzie mieć znany już dobrze naszym czytelnikom format „Rzecz w Tym”. Tak jak dotąd będzie to codzienny komentarz dziennikarzy i publicystów „Rzeczpospolitej” lub zaproszonych ekspertów do bieżących wydarzeń. W gronie prowadzących znajdą się Marzena Tabor-Olszewska, Bogusław Chrabota, Michał Szułdrzyński i Michał Płociński.

W piątki o 17.00 będziemy prezentować znane, lubiane i wyczekiwane przez wierną grupę odbiorców „Polityczne Michałki”, czyli polityczne podsumowanie tygodnia, na które zaproszą Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko.

Również w piątki, ale o 18.00 zaprosimy na „Posłuchaj Plus Minus”, czyli rozmowę na jeden z wiodących tematów najbliższego numeru „Plusa Minusa”. Dyskusję o filozofii, społeczeństwie, technologiach czy geopolityce poprowadzi Daria Chibner.

Nim ruszy kampania prezydencka w 2025 roku zaprosimy do podcastu „Pałac Prezydencki”. Będzie to cykl rozmów z bohaterami kampanii prezydenckich z przeszłości, byłymi prezydentami, szefami kampanii wyborczych. Gdy kampania już ruszy, Michał Kolanko będzie rozmawiał też z kandydatami na tę funkcję oraz komentatorami. Premiery nowych odcinków - w poniedziałki o 8.00.