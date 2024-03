Marcin Sutkowski złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Bumechu na koniec dnia 26 marca 2024 roku. Jako powód rezygnacji wskazał nowe cele osobiste, w tym sportowe.

Reklama

Reklama

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. O prezesie Sutkowskim zrobiło się w ostatnich tygodniach głośno w związku z jego krytyką konkurencji, a więc Polskiej Grupy Górniczej.

Należące do Bumechu Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia złożyło na początku stycznia br., do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez Polską Grupę Górniczą praktyk ograniczających konkurencję. Chodzić ma o obniżanie ceny opału w formie promocji do poziomu, przy którym pozostali rynkowi gracze zaczęli ponosić straty. PGG broniła się, podkreślając, że organizowanie promocji sprzedażowych to zwykłe działanie rynkowe.

Mimo takich argumentów pod koniec 2023 r. Marcin Sutkowski wskazał, że taka polityka nie tylko niszczy rynek, ale też samą spółkę, zasilaną z budżetu w postaci pomocy publicznej, pogłębiając jej kłopoty finansowe. Ówczesny prezes wskazywał, że PGG sprzedaje węgiel ze stratą, która jest „wynikiem rozbuchanych, niekontrolowanych kosztów funkcjonowania spółki”.