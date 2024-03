Zwyżkom przewodzi Auto Partner, którego kurs rósł nawet o ponad 6 proc. przy bardzo wysokich obrotach. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszą się także papiery Inter Carsu, drożejąc momentami nawet o ponad 5 proc.

Wzmożony popyt na akcje dystrybutorów części samochodowych to odpowiedź rynku na dane o lutowej sprzedaży Auto Partnera, które najwyraźniej pozytywnie zaskoczyły rynek. Przychody ze sprzedaży tego dystrybutora za ostatni zakończony miesiąc wyniosły prawie 340 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 33 proc. względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku. To wyraźnie wyższe tempo wzrostu niż to, do którego spółka przyzwyczaiła rynek w poprzednich miesiącach. W okresie pierwszych dwóch tegorocznych miesięcy łączna sprzedaż spółki zwiększyła się o 27,1 proc., osiągając 662,1 mln zł. Podbudowani tymi wynikami inwestorzy liczą, że pozytywną niespodziankę sprawi także Inter Cars, który jest dopiero przed publikacją danych o sprzedaży za luty. Roczna dynamika wzrostu spółki również mocno wyhamowała w końcówce 2023 r., ale już w styczniu nastąpiło zauważalne odbicie w przychodach.