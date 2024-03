W grudniu notowany na warszawskiej giełdzie Sanok RC zawarł z obecnymi wspólnikami spółki Teknikum Yhtiöt z siedzibą w Sastamala w Finlandii umowę zakupu 100 proc. udziałów firmy. Spodziewana wartość transakcji (przed ewentualnymi korektami) to około 46,7 mln euro (ok. 200 mln zł) , a jej finalizacja powinna nastąpić w pierwszej połowie 2024 r. Według wcześniejszych deklaracji zarządu polskiej spółki akwizycja ma być sfinansowana ze środków dostępnych w ramach linii kredytowych oraz ze środków własnych grupy.

Grupa Teknikum prowadzi działalność w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) oraz na Węgrzech (za pośrednictwem węgierskiej spółki zależnej - jeden zakład produkcyjny), a także posiada niemiecką spółkę zależną odpowiadającą za sprzedaż produktów. Oferta produktowa Grupy Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją. Skonsolidowane przychody Grupy Teknikum za okres 12 miesięcy od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. osiągnęły ok. 69 mln euro, a EBITDA Grupy Teknikum za ten okres wyniosła ok 7 mln euro.