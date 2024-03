Według szacunkowych danych w IV kwartale 2023 roku EBITDA Grupy Wielton zmniejszyła się o 58 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku, osiągając 23,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 807,3 mln zł i były o 14 proc. niższe niż rok wcześniej. Marża EBITDA skurczyła się do 3 proc z 6,1 proc. rok wcześniej.

Zarząd Wieltonu wskazuje, że całe II półrocze 2023r charakteryzowało się: wolniejszym spływem zamówień, odkładaniem decyzji zakupowych, wysoką presją cenową oraz wzrostem kosztów prowadzenia działalności, co miało negatywny wpływ na wyniki grupy.

W 2024 roku Grupa Wielton chce skoncentrować się na budowaniu udziałów na już istniejących rynkach, jak i poszerzeniu działalności o nowe. Grupa planuje rozwijać swoje obecne portfolio o nowe produkty oraz opcje. Zarząd planuje wydać na inwestycje związane z optymalizacją procesów produkcyjnych i robotyzacją około 130 mln zł.

W całym 2023 r. skonsolidowane szacunkowe przychody Wieltonu spadły rok do roku o ponad 5 proc. do 3,25 mld zł. EBITDA osiągnęła 205,4 mln zł, co jest poziomem minimalnie lepszym od zeszłorocznego.. Marżę EBITDA zwiększyła się do 6,3 proc. wobec 5,9 proc. rok wcześniej. Wolumen sprzedaży wyniósł 20 779 szt., o ponad 10 proc. mniej niż w 2022 roku. Na koniec grudnia 2023 r. wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 2,15 wobec 2,42 rok wcześniej.

W trakcie pierwszych minut wtorkowych notowań za akcje Wieltonu płacono 8,70 zł, co oznacza zwyżkę o prawie 0,6 proc. względem kursu odniesienia z poprzedniej sesji.