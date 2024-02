Grupa Apator odbudowuje wyniki

W IV kwartale 2023 r. Grupa Apator zanotowała 3 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu do 12,6 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 13 proc., do 26,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 284,7 mln zł i były o 7 proc. niższe niż rok wcześniej. W całym 2023 roku Apator wypracował 1137,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 108,9 mln zł zysku EBITDA i 36,4 mln zł zysku netto (wynik skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych), co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza poprawę odpowiednio o 5 proc., 25 proc. i 67 proc.

Motorem poprawy wyników Apatora pozostają segmenty energii elektrycznej oraz wody i ciepła, co jest wynikiem zarówno wyższej sprzedaży, jak i poprawy marż. W 2023 r. EBITDA segmentu energii elektrycznej poprawiła się o blisko 80 proc. rok do roku (osiągając 60,8 mln zł), co było efektem znaczącego wzrostu obrotów, poprawy sytuacji na rynku komponentów, korzystnych relacji kursów walutowych oraz pracy w obszarze optymalizacji łańcucha dostaw. Zarząd Apatora zwraca uwagę na kontynuację dostaw dla krajowych OSD, przy sezonowo dobrych zamówieniach w ICT, oraz na pozytywny wpływ nowych kontraktów na marżowość w segmencie i lepszy mix produktowy.

Z kolei EBITDA segmentu wody i ciepła wzrosła rok do roku o blisko 10 proc. (do 53,4 mln zł), co wynikało z wyższej sprzedaży i rentowności. Rozwój segmentu napędzał eksport (stanowi 60 proc. obrotów segmentu ogółem). Więcej wodomierzy sprzedano w 2023 roku w krajach UE (Grecja, Rumunia, Niemcy), konsekwentnie odbudowywano sprzedaż na Ukrainie, wygenerowano także duże wzrosty na bardziej odległych rynkach (Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak).

Jednocześnie działalność w segmencie gazu nadal pozostaje pod presją ogólnej sytuacji sektora gazowego w Europie, polityki energetycznej i regulacji UE. To przełożyło się na spadek przychodów i wyników segmentu. Zarząd Apatora wskazuje, że segment ten nadal pozostaje pod wpływem niekorzystnego otoczenia makro i geopolityki, przy słabym miksie produktowym i niskiej sprzedaży i umocnieniu złotego.