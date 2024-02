DGA jest dziś liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Około godz. 12 kurs rośnie o 55 proc. do 16 zł. Zwyżce towarzyszy stosunkowo wysoki wolumen. Jego wartość w trakcie trzech godzin sesji sięgnęła 460 tys. zł. Jest już wyższa niż dane za całą wczorajszą sesję (402 tys. zł) oraz aż 55 razy wyższa od średniego dziennego obrotu w 2024 r. (wynosi niespełna 9 tys. zł).

Wzmożone zainteresowanie akcjami DGA widać od wczoraj (na finiszu sesji kurs wzrósł o 10,3 proc.), kiedy to na rynek trafiła informacja o tym, że giełdowa spółka będzie partnerem w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, dotyczącym podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz aktywizacji zawodowej pracowników grupy kapitałowej ZE PAK. Budżet całego projektu to 257,1 mln zł, a DGA ma otrzymać 51,7 mln zł. Projekt jest skierowany do pracowników ZE PAK (zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia), byłych pracowników, kooperantów oraz członków rodzin pracowników i byłych pracowników grupy. Realizowany będzie do 30 czerwca 2029 r.

DGA w projekcie pełni funkcję prywatnej agencji zatrudnienia. Wartość kontraktu - biorąc pod uwagę wycenę spółki na giełdzie - jest znacząca. Po uwzględnieniu ostatnich wzrostów DGA jest wyceniane na 18 mln zł.