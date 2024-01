Wczoraj mieliśmy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Stopy procentowe nie zostały zmienione, co zresztą nie było żadnym zaskoczeniem. Podczas konferencji prasowej Christine Lagarde "zarzekała" się, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby rozmawiać o obniżkach stóp procentowych, ale mimo tego rynek podbił oczekiwania, co do pierwszego cięcia w kwietniu do 75 proc. (marzec już od pewnego czasu był odpuszczony).