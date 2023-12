Zawieszenie notowań giełdowych ASI jest pokłosiem bałaganu legislacyjnego i problemów z interpretacją znowelizowanych przepisów. W efekcie notowania dziesięciu giełdowych firm pod koniec września zostały zawieszone. Dwie z nich znalazły już sposób na rozwiązanie tej sytuacji. Wśród nich jest MCI, które podpisało porozumienie zakładające blokadę co najmniej 50 proc. akcji do dnia wejścia w życie nowelizacji. Wznowione zostaną też notowania akcji JR Holdingu. 12 października January Ciszewski wniósł 53,39 proc. akcji do Onvestor ASI, która zgodnie z nowymi przepisami została zakwalifikowana jako klient profesjonalny, co otworzyło drogę do powrotu do notowań. 21 listopada JR Holding oraz Onvestor ASI podpisały z GPW porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami.

- Niezwłocznie po objęciu przez Onvestor ASI większości akcji JRH podjęliśmy dialog z zarządem GPW, którego wynikiem było zawarte porozumienie. Dopełniliśmy wszystkich przewidzianych w nim warunków formalnych i efektem tego będzie środowe odwieszenie notowań naszych akcji. Cieszymy się, że zarząd GPW, kierując się dobrem inwestorów wyszedł naprzeciw naszym staraniom - komentuje Ciszewski.

26 września 2023 r. zarząd GPW podjął uchwałę o zawieszeniu notowań MCI Capital, Imperio, Unfold.VC, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, JR Holding oraz Spark VC. GPW uzasadniła to nowymi przepisami, które weszły w życie 29 września. Chodzi o zmiany w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych. Informacja o zawieszeniu notowań była zaskoczeniem, bo z wcześniejszych informacji płynących z KNF i MF wynikało, że nowe przepisy nie dotyczą giełdowych ASI.