W III kwartale 2023 r. producent sprzętu AGD zanotował 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7,8 mln z straty w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się nie mal dwukrotnie osiągając 32,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 691,2 mln zł i były o 18 proc. niższe niż rok wcześniej.

Pomimo rynkowej dekoniunktury z negatywnymi wskaźnikami nastrojów konsumenckich, utrzymujących się na wysokich cen surowców i komponentów oraz rosnących wynagrodzeń pracowników, po trzech kwartałach 2023 roku grupa zwiększyła skonsolidowaną marżę EBITDA o 2,8 pkt proc., dzięki czemu wynik EBITDA poprawił się rok do roku o 128,3 proc., wynosząc ponad 96 mln zł. Grupa wypracowała do 145,1 mln zł zysku operacyjnego, co jest wynikiem o 43 proc. lepszym w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Jednocześnie przychody ze sprzedaży spadły rok do roku o prawie 15 proc., do nico ponad 2,12 mld zł.

- Cieszy nas wyraźne polepszenie wyniku operacyjnego w segmentach towary oraz sprzęt grzejny wolno stojący, co jest rezultatem naszej elastycznej odpowiedzi na słabszą sytuację popytową, która zgodnie z naszymi przewidywaniami pozostaje największym wyzwaniem obecnego roku. Dostosowaliśmy moce produkcyjne i programy inwestycyjne, wdrożyliśmy programy oszczędnościowe. Widzimy pozytywne skutki działań optymalizacyjnych, pracujemy nad nową długoterminową strategią rozwoju - wyjaśnia Michał Rakowski, wiceprezes Grupy Amica ds. finansowych i HR.

Bilans Grupy Amica na koniec września br. wykazał 138 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł z 1,73 przed rokiem do 1,37.

Podczas poniedziałkowej sesji za akcje Amiki płacono ok. 72 zł, co oznacza spadek o 1,1 proc. względem ceny odniesienia.