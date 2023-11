W III kwartale 2023 r. Grupa Wielton wypracowała 30,9 mln zł zysku netto wobec 8 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 51 proc., osiągając 73 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 741 mln zł i były o 14 proc. niższe niż rok wcześniej. Wolumen sprzedaży zmniejszył się rok do roku o 11 proc., do 4946 szt.

Wyzwaniem Wieltonu jest spowolnienie gospodarcze w Europie, które ma kluczowy wpływ na decyzje klientów z branży transportowej. Odkładanie decyzji zakupowych oraz słabnący popyt na przyczepy i naczepy transportowe przełożył się na niższy rok do roku portfel zamówień, wynoszący na koniec września br. ok. 6,2 tys. sztuk. - W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. branża przewozów transportowych w Europie pozostawała pod silnym wpływem wielu niekorzystanych czynników rynkowych i gospodarczych, przyczyniających się do znaczącego wyhamowania popytu na naczepy i przyczepy, a w konsekwencji spadku poziomu zamówień. W okresie tak wyraźnego spowolnienia rynkowego, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły poziom 2,44 mld zł ( spadek o 2,1 proc. rok do roku) - komentuje Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton.

Pomimo wyraźnego spowolnienia w europejskim sektorze transportowym Grupa Wielton utrzymała pozycję czołowego gracza branży naczepowej na większości kluczowych rynków.

Zarząd Wieltonu stawia na dyscyplinę kosztową oraz realizację projektów oszczędnościowych, których celem jest dalsza poprawa efektywności i redukcja kosztów produkcji. Jednocześnie prowadzone są działania mające na celu pozyskiwanie nowych zamówień i aktywizację sprzedaży w warunkach spowolnienia w branży.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. skonsolidowane przychody Wieltonu wyniosły 2,44 mld zł. Zysk netto obniżył się rok do roku o prawie 10 proc., do 85,2 mln zł (wsparty pozytywnym zdarzeniem jednorazowym w postaci wypłaconego odszkodowania BI o wartości 13,5 mln zł. EBITDA zwiększyła się o ponad 24 proc., do 181,5 mln zł. Marża EBITDA wzrosła do 7,4 proc. wobec 5,8 proc. rok wcześniej. Wolumen sprzedaży wyniósł 10 762 szt., co oznacza spadek rok do roku o ponad 10 proc. Na koniec III kwartału br. wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,18 wobec 3,26 rok wcześniej.