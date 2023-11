Narastająco w trakcie trzech kwartałów 2023 r. przychody KPPD spadły do 280,7 mln zł z 388,6 mln zł. Na poziomie operacyjnym spółka ma 12,5 mln zł straty wobec 59,8 mln zł zysku rok temu. Strata netto wynosi 12,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. firma miała 48 mln zł zysku. Pogorszyły się też przepływy pieniężne. Te z działalności operacyjnej na koniec września były pod kreską (-2,8 mln zł) podczas gdy rok temu były dodatnie (44 mln zł).

Zarząd w raporcie wyjaśnia, że trwająca już od ponad roku dekoniunktura na światowych rynkach przekłada się na znaczący spadek przychodów ze sprzedaży. Jest on spowodowany zarówno mniejszą ilością sprzedawanych wyrobów, jak i niższymi cenami.

„ W III kwartale nadal brakowało sygnałów ożywienia na rynkach obsługiwanych przez spółkę, w tym pozytywnych sygnałów ze strony konsumentów. W tych warunkach nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży o ponad 24 proc. (73,9 mln zł) w odniesieniu do III kw. 2022 r. (97,5 mln zł)” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Sprzedaż krajowa wyniosła 51,8 mln zł (spadek o 27,4 proc.), a eksportowa 22,1 mln zł (spadek o 15,3 proc.). Niski poziom przychodów ze sprzedaży w zestawieniu ze wzrostem cen surowca leśnego i energii elektrycznej oraz kosztami remontów przełożył się w III kwartale na stratę netto w wysokości 14,8 mln zł. Mimo spadku przychodów nastąpił wzrost stanu należności z tytułu dostaw o 3,4 mln zł w odniesieniu do stanu na 30.09.2022 r., co - jak podaje spółka - jest skutkiem pogorszenia dyscypliny płatniczej jej kontrahentów. Poniesiona strata, w połączeniu z relatywnie wysokim poziomem zapasów, spowodowały wzrost zadłużenia do 18,4 mln zł.

Inwestorzy spokojnie zareagowali na opublikowane wyniki. Po godz. 10 kurs akcji się nie zmienia i oscyluje w okolicach piątkowego zamknięcia.