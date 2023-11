KNF podejrzewa przestępstwa na akcjach Poltregu i Tenderhut

Uchwała o przekazaniu informacji do publicznej wiadomości została przez KNF podjęta 27 października, a do złożenia zawiadomienia do prokuratury doszło 2 października. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw bezprawnego ujawnienia informacji poufnych dotyczących składanych zleceń kupna akcji Poltregu i Tenderhut oraz wykorzystania tych informacji w związku z przeprowadzonymi transakcjami.

Mechanizm przestępstwa

Komisja informuje, że bezprawne wykorzystanie informacji poufnych w połączeniu z niewielką płynnością na rynku, umożliwiły osobom zaangażowanym w to działania realizację wysokich zysków. Zlecenia giełdowe, składane przez osoby objęte zawiadomieniem, wpisywały się w schemat, tzw. „front-running. Komisja wyjaśnia, że przykładowym wykorzystaniem tego mechanizmu jest sytuacja, w której podmiot A bezprawnie uzyskał informację o planowanym przez podmiot B zleceniu nabycia akcji oraz o nietypowych parametrach tego zlecenia (wysokim wolumenie oraz cenie odbiegającej od aktualnej ceny rynkowej). Po bezprawnym uzyskaniu informacji o zleceniu podmiotu B, lecz jeszcze przed jego zrealizowaniem, podmiot A nabywa akcje na własny rachunek. Następnie, po złożeniu przez pomiot B zlecenia nabycia akcji, w momencie gdy transakcje zakupu przez podmiot B są bliskie finalizacji, podmiot A sprzedaje walory, osiągając w ten sposób znaczny zysk.

Złamanie zakazu ujawniania informacji poufnych jest zagrożone grzywną do 2 mln zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 albo obiema tymi karami łącznie. Z kolei złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obiema karami łącznie.