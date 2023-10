Wielton ogłasza nową strategię. Kurs w górę

WIG20 nie dowiózł wzrostów ze wcześniejszych dni do końca tygodnia i w piątek stracił 0,8 proc. Utrzymał się jednak nad poziomem 2100 pkt – 2103,73 pkt. Tyle samo stracił mWIG40. Za to sWIG80 zyskał 0,4 proc. Obroty na całym rynku spadły o ok. 271 mln zł do 969 mln zł. Z tego na WIG20 przypadło 837 mln zł. W ciągu tygodnia WIG20 zyskał 3,7 proc.