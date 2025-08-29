Wiemy, jak GPW chce rozwijać NewConnect

30 sierpnia NewConnect skończy 18 lat. W dorosłość wchodzi z kapitalizacją wynoszącą 13,6 mld zł i 357 spółkami. Od początku NC 101 podmiotów zmieniło rynek notowań, przechodząc na główny parkiet. NCIndex jest na poziomie 262 pkt. 30 sierpnia 2007 r. wartość bazowa indeksu wynosiła 1000 pkt.

Reklama

GPW o planach

Osiemnasta rocznica uruchomienia NC to dobra okazja, aby spojrzeć zarówno na jego dotychczasowe osiągnięcia, jak i na wyzwania stojące przed samym rynkiem oraz organizującą go GPW.

W sumie w ciągu osiemnastu lat na NC zadebiutowało łącznie 700 spółek. Ich losy były różne. Niektóre firmy nadal są notowane, inne zbankrutowały, a jeszcze inne rozwinęły skrzydła, przeskakując na główny parkiet.

– NewConnect niewątpliwie odniósł długoterminowy sukces, ale jednocześnie pozostaje rynkiem pełnym wyzwań, który zmusza Giełdę do ciągłego podejmowania działań na rzecz jego doskonalenia – mówi Agnieszka Gontarek, dyrektor działu emitentów GPW. Dodaje, że problemy, które towarzyszyły NC w ciągu blisko dwudziestu lat funkcjonowania nie różnią się od obserwowanych na podobnych rynkach europejskich. To m.in. niska jakość części emitentów, niewystarczająca komunikacja z inwestorami, ograniczona płynność czy incydentalne nadużycia w obrocie.