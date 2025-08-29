Wiemy, jak GPW chce rozwijać NewConnect

W ciągu osiemnastu lat na rynku NewConnect zadebiutowało siedemset spółek. Obcecnie notowanych jest niespełna czterysta. Fot. m. stelmach
30 sierpnia NewConnect skończy 18 lat. W dorosłość wchodzi z kapitalizacją wynoszącą 13,6 mld zł i 357 spółkami. Od początku NC 101 podmiotów zmieniło rynek notowań, przechodząc na główny parkiet. NCIndex jest na poziomie 262 pkt. 30 sierpnia 2007 r. wartość bazowa indeksu wynosiła 1000 pkt.
Osiemnasta rocznica uruchomienia NC to dobra okazja, aby spojrzeć zarówno na jego dotychczasowe osiągnięcia, jak i na wyzwania stojące przed samym rynkiem oraz organizującą go GPW.
W sumie w ciągu osiemnastu lat na NC zadebiutowało łącznie 700 spółek. Ich losy były różne. Niektóre firmy nadal są notowane, inne zbankrutowały, a jeszcze inne rozwinęły skrzydła, przeskakując na główny parkiet.
– NewConnect niewątpliwie odniósł długoterminowy sukces, ale jednocześnie pozostaje rynkiem pełnym wyzwań, który zmusza Giełdę do ciągłego podejmowania działań na rzecz jego doskonalenia – mówi Agnieszka Gontarek, dyrektor działu emitentów GPW. Dodaje, że problemy, które towarzyszyły NC w ciągu blisko dwudziestu lat funkcjonowania nie różnią się od obserwowanych na podobnych rynkach europejskich. To m.in. niska jakość części emitentów, niewystarczająca komunikacja z inwestorami, ograniczona płynność czy incydentalne nadużycia w obrocie.
– Warto jednak podkreślić, że obok krytycznych opinii istnieje wiele pozytywnych przykładów, które rzadziej trafiają do mediów, choć zasługują na uwagę – zastrzega przedstawicielka GPW. Deklaruje, że żadne z niepożądanych zjawisk nie pozostaje bez reakcji. Trwają prace nad rewitalizacją NewConnect.
– Obejmują one m.in. nowe zasady segmentacji, w tym wyodrębnienie segmentu NC Focus dla spółek wyróżniających się jakością, zapewnienie pokrycia analitycznego dla wybranej grupy emitentów, uproszczone procedury i nowoczesne narzędzia wspierające realizację obowiązków informacyjnych. Do tego dochodzą zaktualizowane zasady dobrych praktyk dla spółek i autoryzowanych doradców, działania edukacyjne i promocja rynku. Część z tych rozwiązań już obowiązuje – informuje Gontarek. Dodaje, że mimo mankamentów i potrzeby dalszych usprawnień, NewConnect odgrywa kluczową rolę w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
– Chcemy prowadzić otwarty dialog z uczestnikami rynku. Już wkrótce udostępnimy ankietę, w której zapytamy o najważniejsze wyzwania, bariery i atuty NC, a także o oczekiwania wobec przyszłych zmian. Nadesłane opinie i sugestie zostaną uwzględnione przy projektowaniu nowych rozwiązań oraz w działaniach Giełdy ukierunkowanych na wzmacnianie przejrzystości i egzekwowanie zasad obowiązujących na rynku – podsumowuje przedstawicielka Giełdy.
O komentarz dotyczący NC poprosiliśmy kilkunastu analityków, ekonomistów i autoryzowanych doradców. Zgodnie twierdzą, że decyzja o utworzeniu NC, mimo mankamentów tego rynku, była słuszna.
– Z perspektywy prawnika zajmującego się NewConnect od samego początku jego istnienia, autoryzowanego doradcy mającego na koncie kilkadziesiąt debiutów oraz inwestora, oceniam ten rynek bardzo pozytywnie – mówi Adam Osiński, adwokat i ekspert w zakresie NewConnect. Wtóruje mu Jakub Marcinkowski, ekspert z firmy IPO Doradztwo Kapitałowe.
– Udało się przyciągnąć wielu emitentów reprezentujących różne branże, co poszerzyło możliwości inwestycyjne. Wiele spółek pozyskało finansowanie i dzięki temu mogło rozwinąć działalność. Są takie, które dzisiaj notowane są na rynku regulowanym, a tym inwestorom, którzy zdecydowali się zaryzykować na początku dały satysfakcjonującą stopę zwrotu – komentuje Marcinkowski. Dodaje, że zwiększenie zainteresowania rynkiem NewConnect wymaga przede wszystkim przyciągnięcia większej liczby atrakcyjnych emitentów.
– Jeśli tacy się pojawią, to za nimi przyjdą inwestorzy, a z nimi płynność rynku – mówi Marcinkowski. Dodaje, że dziś wielu postrzega NewConnect wyłącznie jako miejsce pozyskiwania finansowania, a to także świetne narzędzie do budowania lojalności zespołu poprzez wdrożenia programów motywacyjnych dla pracowników. W przypadku spółek rozwijających się budowanie lojalności zespołu jest jedną z największych wartości.
– NewConnect wymaga głębokiej reformy, aby stać się naturalnym i bardzo potrzebnym ogniwem cyklu inwestycyjnego. Tylko wtedy najlepsze młode spółki, finansowane na wczesnym etapie przez fundusze VC (często ze wsparciem PFR) oraz prywatnych inwestorów, będą mogły płynnie przechodzić z fazy startupu finansowanego przez fundusze VC na giełdę. Ten rynek powinien być przystankiem w drodze na główny parkiet GPW, a nie ryzykownym bocznym torem – mówi z kolei Marcin Duszyński, prezes Capital One Advisers.
Nie brak opinii, że NewConnect zbiera wiele niezasłużonej krytyki.
– Naruszenia prawa zdarzają się także w spółkach notowanych na rynku regulowanym, a jeżeli chodzi o skalę tych naruszeń, to jedna afera Getbacku przyniosła straty większe niż wszystkie naruszenia dotyczące spółek z NewConnect, a przecież nie była to jedyna afera dotycząca spółki notowanej na dużym parkiecie GPW – mówi Osiński. Z kolei na spektakularne upadki spółek z NC radzi patrzeć przez pryzmat tego, jakie spółki są tam zapraszane. Jeżeli mają to być spółki młode, często startupy, to światowe statystyki są nieubłagane. Gros tych spółek upada, nie realizując swoich planów i obietnic.