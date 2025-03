Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, zamknęła 2024 rok z przychodami na poziomie 926 milionów złotych. To o 31 proc. więcej niż w 2023 roku.

Najniższy poziom inwestycji w złoto od 17 lat

Zgodnie z danymi Światowej Rady Złota popyt netto w Europie spadł w 2024 r. rok do roku o blisko połowę (do zaledwie 66,6 t.), a już w 2023 roku jego poziom był relatywnie niski. Jednocześnie wysokie koszty życia związane z inflacją oznaczały spadek ilości wolnych środków przeznaczonych na inwestycje, w tym zakupy kruszcu. Dodatkowo rekordowo wysokie ceny złota zachęcały przede wszystkim do odsprzedaży zgromadzonych sztabek i monet. Zdarzenia te spowodowały spadek popytu na złoto, a tym samym spadek przychodów podmiotów zajmujących się sprzedażą kruszcu, zwłaszcza na tle wysokich poziomów sprzedaży z poprzednich lat.

- Mimo znacznie mniejszego popytu na złoto w całej Europie udało nam się sprzedać więcej tego kruszcu niż w roku ubiegłym. W sumie sprzedaliśmy ok.2,8 ton złota.. Polacy najchętniej kupowali produkty inwestycje o małej gramaturze, które potem łatwo odsprzedać na całym świecie. Dużą popularnością cieszyły się też monety bulionowe, szczególnie te, które są oficjalnym środkiem płatniczym. Obecnie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszymi produktami, na pewno większe niż w roku ubiegłym. Na taką sytuację na pewno ma wpływ eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, niepewność co do próby zakończenia wojny w Ukrainie, ale także obawy związane z potencjalnym wzrostem cen wywołanym wojnami celnymi. W tak niepewnych czasach złoto cieszyło się zawsze dużą popularnością, bo jest to inwestycja długoterminowa w bezpieczne aktywo. Niestety produkty z tego kruszcu nie będą tańsze. Przewidujemy, że w tym roku cena złota osiągnie rekordowy poziom 3500 dolarów za uncję- komentuje Jarosław Żołędowski, prezes Mennicy Skarbowej.

Strzał w dziesiątkę – zakup złota za kryptowaluty

W 2024 roku spółka wygenerowała 8,9 mln zł zysku ze sprzedaży, oraz 7,9 mln zł zysku netto. Marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 38,4 mln zł w 2024 roku i wzrosła w porównaniu do 2023 roku, marża wynosiła odpowiednio 4,16 proc. w 2024 roku i 2,91 proc. w 2023 roku. W celu zminimalizowania negatywnych skutków spadku popytu na rynku, zarząd podjął działania zmierzające do generowania jak największej sprzedaży, w tym poprzez poszerzenie oferty diamentów przy współpracy z Monte Carlo Diam, a także wzbogacenie oferty o miedź inwestycyjną we współpracy z Germania Mint oraz ekskluzywne produkty kolekcjonerskie znanych światowych marek, jak Royal Canadian Mint, Perth Mint, Disney czy Warner Bros. Przełomowym wydarzeniem okazało się uruchomienie innowacyjnej usługi MS Trade - pierwszej w Polsce sieci kantorów, umożliwiającej zakup złota, srebra oraz diamentów za kryptowaluty. Dzięki partnerstwu technologicznemu z firmą Ari10 Mennica Skarbowa, w ramach spółki MS Trade, uruchomiła zaawansowaną platformę wymiany walut cyfrowych na metale szlachetne.

Spółka utrzymała także szeroką ofertę produktów „od ręki”. Duża dostępność towarów bezpośrednio w piętnastu oddziałach i online, a obecnie również w punkcie sprzedaży w Częstochowie, stanowi istotną przewagę konkurencyjną, jako że klienci preferują tę formę sprzedaży. Spółka planuje kolejne inwestycje oraz partnerstwa, które umożliwią Mennicy Skarbowej poszerzenie portfolia produktów i usług.