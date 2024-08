InPost Pay – jeszcze szybsze zakupy

Wyobraź sobie, że musisz zrobić szybkie zakupy na różne okazje – prezenty, dekoracje, ubrania – a wszystkie te rzeczy pochodzą z różnych sklepów internetowych. Zamiast przeklikiwać się przez liczne witryny, wpisywać dane i śledzić zamówienia w różnych miejscach, możesz skorzystać z InPost Pay. Ta usługa sprawia, że jednym przyciskiem przenosisz wszystkie swoje zakupowe marzenia do jednej aplikacji – InPost Mobile.

Z InPost Pay zakładasz konto tylko raz, a potem kupujesz, płacisz i otrzymujesz przesyłki tam, gdzie Ci wygodnie. Zero stresu, zero bałaganu w płatnościach – tylko szybkie, łatwe i przejrzyste zakupy. A Ty możesz skupić się na tym, co najważniejsze: cieszeniu się swoimi nowymi zakupami.

Co jest niezbędne do kupowania z InPost Pay?

Korzystanie z InPost Pay jest proste i wymaga jedynie kilku rzeczy. Po pierwsze, potrzebujesz smartfona z dostępem do internetu. Następnie musisz zainstalować najnowszą wersję aplikacji InPost Mobile, która umożliwi Ci korzystanie z InPost Pay, dzięki czemu Twoje zakupy staną się szybkie, łatwe i przyjemne.

Kolejnym krokiem jest wybór sklepu, który ma dostępną usługę InPost Pay. Listę takich sklepów znajdziesz w aplikacji InPost Mobile w zakładce „Zakupy” → „Partnerzy” oraz na stronie internetowej https://inpostpay.pl/. W InPost Pay możesz płacić m.in. kartą i BLIKIEM. Gdy już to wszystko masz, jesteś gotowy na zakupowe szaleństwo z InPost Pay.

Jak kupować z InPost Pay

Gotowy na podróż do świata bezstresowych zakupów? Poniżej znajdziesz prosty przewodnik, jak krok po kroku korzystać z InPost Pay.

Zainstaluj lub zaktualizuj aplikację InPost Mobile – aby móc korzystać z InPost Pay, upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji. W aplikacji InPost Mobile kliknij zakładkę „Zakupy” i zarejestruj się do usługi InPost Pay. Otwórz sklep online oferujący zakupy z InPost Pay – następnie na karcie produktu wybierz opcję „Utwórz koszyk z InPost Pay”. Połącz swoje konto z InPost Mobile – podaj numer telefonu, który jest zarejestrowany w aplikacji InPost Mobile, aby połączyć swoje konto i przenieść koszyk do aplikacji. Finalizuj zamówienie – po otrzymaniu powiadomienia push z aplikacji InPost Mobile, przejdź do swojego koszyka, wybierz preferowaną metodę płatności i dostawy, a następnie kliknij „Kupuję i płacę”. Jeśli Twój bank tego wymaga, potwierdź płatność w aplikacji bankowej. Śledź swoje zamówienie – po zakończeniu zakupu możesz śledzić status swojego zamówienia w zakładce „Śledź” w aplikacji InPost Mobile.

InPost Pay to Twój nowy sposób na zakupy online – szybki, wygodny i bezstresowy. Dzięki tej usłudze, zakupy staną się prawdziwą przyjemnością, a Ty będziesz mógł cieszyć się nimi bez zbędnych komplikacji. Daj swoim zakupom szansę stać się jeszcze prostszymi – spróbuj InPost Pay już dziś!

Materiał Promocyjny