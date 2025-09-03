Szukając źródeł zielonej Amazonii

W ten trend wpisują się również działania podejmowane w krajach Ameryki Południowej, które coraz intensywniej angażują się w rozwój tej strategii.

Reklama

Nabiera to szczególnego znaczenia w regionie zmagającym się z kompleksowymi wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i instytucjonalnymi. Nowy model pełni więc rolę narzędzia budującego odporność, przejrzystość i odpowiedzialność zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wdrażanie zasad ESG w Argentynie, Brazylii, Chile i Meksyku znajduje się obecnie na różnym etapie, jednak wspólnym mianownikiem tych zmian jest rosnąca presja inwestorów, konsumentów oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

Argentyna znajduje się obecnie we wstępnej fazie rozwoju. Komisja Papierów Wartościowych od 2019 roku publikuje dobrowolne wytyczne dotyczące raportowania ESG, jednak brak obowiązkowych regulacji prawnych sprawia, że wdrażanie tych zasad przez spółki publiczne pozostaje nierównomierne i często ograniczone do największych podmiotów gospodarczych. Natomiast giełda w Buenos Aires skupia się głównie na praktykach raportowania, które w znacznej mierze zależą od presji wywieranej przez inwestorów zagranicznych oraz międzynarodowe instytucje finansowe.

W przeciwieństwie do Argentyny, Brazylia prezentuje najbardziej zaawansowany poziom implementacji zasad ESG w regionie. Giełda w São Paulo aktywnie promuje zrównoważony rozwój poprzez wprowadzony w 2020 roku indeks, który jest również instrumentem bazowym dla funduszy ETF. Brazylijskie spółki, szczególnie z sektorów energetycznego, finansowego i wydobywczego, coraz częściej publikują raporty ESG zgodne ze standardami międzynarodowymi. W kraju dynamicznie rozwijają się instrumenty finansowe wspierające zrównoważony rozwój, w tym zielone obligacje i fundusze ESG.

Ważnym graczem w Ameryce Południowej jest Chile. Komisja Rynku Finansowego wprowadziła obowiązek uwzględniania aspektów ESG w raportach rocznych spółek publicznych, co stanowi precedens dla innych krajów regionu. Chile dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a wdrażane reformy obejmują modernizację systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz utworzenie agencji odpowiedzialnej za ochronę bioróżnorodności.