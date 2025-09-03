Szukając źródeł zielonej Amazonii

dr Tomasz Wiśniewski Stowarzyszenie SIF Polska
W ten trend wpisują się również działania podejmowane w krajach Ameryki Południowej, które coraz intensywniej angażują się w rozwój tej strategii.
Nabiera to szczególnego znaczenia w regionie zmagającym się z kompleksowymi wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i instytucjonalnymi. Nowy model pełni więc rolę narzędzia budującego odporność, przejrzystość i odpowiedzialność zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wdrażanie zasad ESG w Argentynie, Brazylii, Chile i Meksyku znajduje się obecnie na różnym etapie, jednak wspólnym mianownikiem tych zmian jest rosnąca presja inwestorów, konsumentów oraz międzynarodowych instytucji finansowych.
Argentyna znajduje się obecnie we wstępnej fazie rozwoju. Komisja Papierów Wartościowych od 2019 roku publikuje dobrowolne wytyczne dotyczące raportowania ESG, jednak brak obowiązkowych regulacji prawnych sprawia, że wdrażanie tych zasad przez spółki publiczne pozostaje nierównomierne i często ograniczone do największych podmiotów gospodarczych. Natomiast giełda w Buenos Aires skupia się głównie na praktykach raportowania, które w znacznej mierze zależą od presji wywieranej przez inwestorów zagranicznych oraz międzynarodowe instytucje finansowe.
W przeciwieństwie do Argentyny, Brazylia prezentuje najbardziej zaawansowany poziom implementacji zasad ESG w regionie. Giełda w São Paulo aktywnie promuje zrównoważony rozwój poprzez wprowadzony w 2020 roku indeks, który jest również instrumentem bazowym dla funduszy ETF. Brazylijskie spółki, szczególnie z sektorów energetycznego, finansowego i wydobywczego, coraz częściej publikują raporty ESG zgodne ze standardami międzynarodowymi. W kraju dynamicznie rozwijają się instrumenty finansowe wspierające zrównoważony rozwój, w tym zielone obligacje i fundusze ESG.
Ważnym graczem w Ameryce Południowej jest Chile. Komisja Rynku Finansowego wprowadziła obowiązek uwzględniania aspektów ESG w raportach rocznych spółek publicznych, co stanowi precedens dla innych krajów regionu. Chile dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a wdrażane reformy obejmują modernizację systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz utworzenie agencji odpowiedzialnej za ochronę bioróżnorodności.
W orbicie zainteresowań inwestorów globalnych znajduje się również Meksyk, który działania w obszarze zrównoważonego rozwoju opiera na kompleksowych ramach regulacyjnych. Podstawę tych zasad stanowią dokumenty strategiczne, takie jak Plan Rozwoju 2019-2024, Program Klimatyczny 2021-2024 oraz Generalna Ustawa o Zmianach Klimatu. Utworzony Komitet ds. Zrównoważonych Finansów wspiera implementację zasad ESG w sektorze finansowym. Meksykańskie spółki coraz częściej uwzględniają ESG w strategiach korporacyjnych, ze szczególnym naciskiem na prawa człowieka, różnorodność i zarządzanie ryzykiem.
Warto zaznaczyć, że rynki te stoją przed wieloma wyzwaniami, wśród których najważniejsze to brak jednolitych standardów raportowania, ograniczona dostępność wiarygodnych danych oraz ryzyko greenwashingu. Wiele spółek wdraża ESG w sposób fragmentaryczny, koncentrując się na wybranych aspektach środowiskowych lub społecznych, bez pełnej integracji z zarządzaniem strategicznym. Dodatkowo większość rynków zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów, co hamuje skuteczną implementację tych regulacji.
W tym kontekście ważnym impulsem zmian może być organizacja konferencji COP30, która odbędzie się w listopadzie tego roku w Belém w Brazylii. Wybór lokalizacji w sercu Amazonii podkreśla znaczenie ochrony ekosystemów i sprawiedliwości klimatycznej, a obecność przedstawicieli rządów, biznesu i społeczeństwa może stanowić idealną okazję stworzenia przestrzeni do dialogu i współpracy. Oczekuje się, że konferencja może przyczynić się do ujednolicenia regulacji ESG w regionie, promowania obowiązkowego raportowania, rozwoju zielonych instrumentów finansowych oraz wzmocnienia roli społeczności lokalnych i rdzennych w procesach decyzyjnych. Wydarzenie w Belém może również przyciągnąć międzynarodowy kapitał do projektów zrównoważonego rozwoju, zwiększyć presję na transparentność i odpowiedzialność korporacyjną oraz zainicjować regionalne inicjatywy w zakresie edukacji klimatycznej, innowacji technologicznych i transformacji energetycznej.
Zrównoważony rozwój w Ameryce Południowej ewoluuje od trendu do nowego modelu rozwoju, który łączy wzrost gospodarczy z odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska. Natomiast rosnąca świadomość społeczna, presja inwestorów i międzynarodowe zobowiązania klimatyczne tworzą sprzyjające środowisko dla dalszego rozwoju ESG, czyniąc go nie tylko koniecznością regulacyjną, ale strategiczną przewagą konkurencyjną dla przedsiębiorstw i gospodarek regionu.
Tysiące procesów wytoczonych bankom przez ich klientów skłania do poszukiwania rozwiązań, które uchronią system kredytów hipotecznych od powtórzenia się tej sytuacji.
Po długim oczekiwaniu, obietnica wdrożenia zwolnienia podatkowego w odniesieniu do dochodów z kapitałów pieniężnych, zaczyna się materializować.
Mówi się, że wytrawny polityk umie grać na wielu fortepianach, a w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju eksperci w spółkach, którym powierzono koordynację tego tematu, muszą ostatnio nauczyć się „grać na wielu wersjach ESRS” jednocześnie. Spółki, które zaraportowały kwestie ESG za rok 2024, muszą na razie kontynuować stosowanie tych pełnych ESRS i przygotowywać swoją sprawozdawczość ESG za obecny rok.
Zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów Osobiste Konto Inwestycyjne wzbudziło ostatnio zainteresowanie wielu uczestników rynku kapitałowego i jest szeroko komentowane. Nie brakuje głosów krytycznych wobec nowego pomysłu, jest jednak grupa produktów, która powinna jednoznacznie skorzystać dzięki zmianom sposobu opodatkowania oferowanym w ramach OKI.