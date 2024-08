Czy giełdowe indeksy są passé?

Używaliśmy indeksów także jako narzędzia do rozwijania biznesu. Tak powstał na przykład indeks spółek zagranicznych notowanych w Warszawie czy podobny indeks spółek ukraińskich. Albo też indeks pokazujący inwestorom cały dochód kapitałowy w obrębie WIG20. W ten sposób narodził się indeks typu „total return”, a więc „dochodowy” WIG20, obok tego mierzącego ruchy kursowe. Potem wprowadziłem takie samo rozwiązanie dla głównego indeksu giełdowego w Bukareszcie. Tworzyliśmy indeksy sektorowe, indeksy rynku NewConnect. A w ogóle to zaczęliśmy od nałożenia na spółki notowane na rynku regulowanym nowej segmentacji, poprzez ustanowienie indeksów mWIG i sWIG. Zawsze w nadziei, że taki czy inny komunikat, także marketingowy, ubrany w formę indeksu, dotrze do inwestorów.

Dziś mam do indeksu giełdowego – nie do jakiegoś konkretnego, lecz rozwiązania jako takiego – stosunek znacznie bardziej ostrożny, by nie powiedzieć krytyczny. Poziom indeksu i jego zmiany, liczone w punktach czy w procentach, jak każda dana statystyczna więcej ukrywa, niż pokazuje. I pytanie, czy bardziej informuje, czy też jednak bardziej prowadzi inwestora na manowce.

Kompozycja indeksów jest prowadzona według tej myśli, by żadna spółka nie miała dominującego wpływu na jego odczyt. Ale to i tak się dzieje. Jakże często w mediach pojawia się informacja, że „giełda dzisiaj w dół o x procent”. A stoi za nią wcale nie „giełda”, nie nawet wąski indeks, lecz jedna czy dwie spółki. Ich kursy tąpnęły, a przez to cały indeks poleciał w dół, bo kursy innych spółek nie zneutralizowały tego efektu.

Kiedyś uważałem, że indeks to przede wszystkim wartość reprezentatywności. Dziś myślę, że jest wybiórczy i w pewnym sensie przypadkowy. I nie jest to „wina” indeksów. To rzeczywistość, którą miały opisywać i przerabiać ją do postaci pigułki, zmieniła się strukturalnie.

Jest więcej spółek. Jest więcej instrumentów. Więcej branż w gospodarce. Mnożą się innowacje. Zachodzi potężna zmiana technologiczna, zintegrowana ze sposobem codziennego życia ludzi. Są biznesowi celebryci i mody. Gwiazdy odkryte i nieodkryte. Czarne łabędzie. Każdego dnia możemy postawić na jakiś element tego firmamentu i zarobić duże pieniądze, kompletnie niezależnie od tego, jaki jest dzisiaj, jaki był wczoraj i jaki będzie jutro poziom takiego czy innego indeksu.

Co więcej, wiedza o tym, jak zmienia się indeks, dla indywidualnego inwestora (niewkładającego pieniędzy w koszyk aktywów czy w instrumenty takie jak ETF-y) jest nie tylko niepotrzebna, ale nawet może prowadzić do zniekształcenia obrazu rzeczywistości. Czy informacja, że indeks znajduje się w trendzie spadkowym od trzech tygodni, ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie, skoro inwestuję lub spekuluję na konkretnych spółkach? Nie ma żadnego, a może odwieść od obecności na giełdzie w ogóle. Bo ludzie czytają o tym, że najpierw była hossa, a teraz jest bessa. I myślą: „Aha, czyli można było przez jakiś czas zarobić, a teraz to już można tylko stracić. Hm, giełda to na pewno nie jest coś dla mnie”.