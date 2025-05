Rządowe wsparcie pomaga spółkom

Za tak wysokie wzrosty w dużej mierze odpowiadają dwie największe spółki: PGE oraz Tauron, które łącznie stanowią około 66 proc. wagi indeksu. Kamil Moskwik, analityk rynku energii, zwraca uwagę, że tylko Tauron prognozuje wzrost zysku netto o 263 proc. rok do roku, co jest spodziewanym efektem głębokiej restrukturyzacji grupy, dokonującej zwrotu w kierunku transformacji energetycznej (rozwój OZE i magazynów oraz przychody z usług systemowych i elastyczności). Przypomina, że badania przeprowadzone przez Harvard Business School oraz London Business School wskazują, że transformujące się rynki energii – szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej – mają potencjał ponadprzeciętnej stopy zwrotu w horyzoncie trzech–pięciu lat. Co prawda firmy nie będą na razie wypłacać dywidendy, ale jej brak w krótkim okresie to koszt transformacji, ale w dłuższej perspektywie – może się opłacić.

Ten rok lepszy niż ubiegły

Kamil Mieszkowski, partner w biurze doradczym Smartverse, zaznacza, że kluczowym czynnikiem wpływającym na potencjał wzrostu będzie tempo realizacji planów transformacyjnych i dostęp do finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Mimo ryzyka związanego z niepewnością co do przyszłości aktywów węglowych rynek coraz wyraźniej dyskontuje pozytywny scenariusz zmian strukturalnych w sektorze, co stwarza możliwości zysku w perspektywie średnio- i długoterminowej.

96 % wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy notowania akcji Grupy Tauron