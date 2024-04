Enea ze stratą za poprzedni rok. Węglowe odpisy pomniejszyły wynik spółki

W całym 2023 r. Enea odnotowała przychody ze sprzedaży rzędu 48,1 mld zł. To aż o 18 mld zł więcej rok do roku porównując dane z 2022 r. EBITDA spółki wyniosła blisko 6,3 mld zł, zaś rok wcześniej było to 2,2 mld zł.

Patrząc na wyniki EBITDA dla poszczególnych sektorów działalności największych wkład wniosło Wytwarzanie rzędu 3,6 mld zł, a dalej Dystrybucja 1,8 mld zł, Wydobycie 1,3 mld zł. Sprzedaż zanotowała stratę rzędu 30 mln zł, co jest efektem niższych niż firma zakładał taryf za energię elektryczną.

Zajmująca się w Grupie Enea, wydobyciem węgla, lubelska Bogdanka odnotowała wynik rzędu 7,1 mln t. Jest to o 1,3 mln t. mniej niż przed rokiem. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło zaś 21,3 TWh, w tym 2,3 TWh z OZE. To spadek produkcji energii ogółem o blisko 5 TWh, a w przypadku OZE wzrost o ok 0,35 TWh energii.

W całym 2023 r. spółki z grupy zaś więcej pobrały rekompensat za mrożenie cen energii rzędu 4,14 mld zł niż wpłaciły tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (podatek od nadmiarowych zysków) w kwocie 3,2 mld zł.