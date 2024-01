Na warszawskiej giełdzie w sumie jest notowanych niemal sto spółek z branży gier, w tym ponad 70 na rynku alternatywnym NewConnect. 18 stycznia pojawi się kolejna: ConsoleWay z grupy kapitałowej Ultimate Games.

- Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 50 projektów dotyczących portowania gier - informuje Grzegorz Misztal, prezes ConsoleWay. Firma odpowiada za porty takich gier jak “House Flipper”, “Car Mechanic Pocket Edition” czy “Mr. Prepper”. Ma też w planach własną grę. Pod koniec 2024 r. chce zaprezentować demonstracyjną wersję „Crown of Greed”. To gra strategiczna, tworzona w uniwersum Radovia, czyli mistycznej krainie inspirowanej mitologią słowiańską.

W ujęciu narastającym, w okresie od stycznia do końca września 2023 r., przychody spółki spadły rok do roku o prawie 44 proc. do 1,1 mln zł. W dokumencie informacyjnym zarząd wyjaśnia, że jedną z przyczyn była ujemna zmiana stanu produktów. W ciągu 9 miesięcy 2023 r. studio wypracowało 184 tys. zł zysku netto wobec 246 tys. zł rok wcześniej. Prognozy finansowe na 2023 r. i 2024 r. nie zostały opublikowane. 18 stycznia do obrotu na NewConnect trafi milion akcji serii A, 120 tys. papierów serii B oraz 40 tys. serii C. Początkowo debiut planowano na 2021 r., ale ze względu na ówczesne warunki makroekonomiczne spółka postanowiła go przesunąć.

- Obecna sytuacja wydaje się być o wiele bardziej korzystna. Od 2023 r. liczba oraz wartości ofert publicznych systematycznie rosną - podkreśla prezes. Dodaje, że giełda, a na początku NewConnect, wydaje się naturalną drogą dla wielu spółek gamingowych, które dobrze prosperują.