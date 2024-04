Azoty poniosły w ubiegłym roku ogromne straty

Dzisiaj tuż po północy Azoty opublikowały szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej za IV kwartał i cały 2023 r. I tak w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku koncern wypracował 3,08 mld zł przychodów, co było rezultatem o prawie 40 proc. gorszym od osiągniętego rok wcześniej. Z kolei strata EBITDA zmalała do 10 mln zł z 296 mln zł, a strata netto wzrosła do 1,45 mld zł z 1,02 mld zł.

Duże odpisy powiększyły straty grupy Azoty

Spośród czterech kluczowych biznesów zdecydowanie najgorsza sytuacja panowała w zakresie działalności obejmującej produkcję i sprzedaż tworzyw sztucznych. Azoty tłumaczą, że w omawianym okresie popyt na sztandarowy produkt grupy, czyli poliamid, był słaby a marże niskie. Wprawdzie zanotowano poprawę zapotrzebowania zgłaszanego przez branżę motoryzacyjną, ale nadal było ono niższe niż przed pandemią.

Nieco lepiej prezentowały się biznesy agro i chemii. W pierwszym z nich o osiągniętych wynikach decydowały stabilizujące się ceny gazu ziemnego, węgla i większości pozostałych surowców oraz wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej. Ponadto utrzymywał się spadkowy trend cen płodów rolnych oraz względnie stabilny popyt na nawozy azotowe. Z kolei w biznesie chemii obserwowano niski popyt, na co wpływ miała niekorzystna sytuacja makroekonomiczna na świecie, w tym brak oczekiwanego ożywienia gospodarczego w Chinach.

Azoty zauważają, że wyniki finansowe IV kwartału zostały obciążone istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych. Chodzi zwłaszcza o przeszacowanie zależnej Grupy Azoty Polyolefins, spółki celowej realizującej sztandarowy projekt dotyczący budowy w Policach nowego zakładu produkującego polipropylen. Odpisy spowodowały zmniejszenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego o łączną kwotę 1,56 mld zł.

Konieczny jest plan naprawczy grupy Azoty

W efekcie Azoty szacują, ze w całym 2023 r. wypracowały 13,55 mld zł przychodów, co oznacza ich spadek o ponad 45 proc. w stosunku do 2022 r. Z kolei strata EBITDA wyniosła 1,37 mld zł wobec 2,55 mld zł na plusie rok wcześniej. Wreszcie strata netto sięgnęła 3,29 mld zł. W 2022 r. koncern wypracował 584 mln zł zysku netto. Według zarządu bardzo trudna sytuacja finansowa, w jakiej się znalazła grupa, była spowodowana zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.