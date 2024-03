Banki na chwilę ulżyły Azotom

Grupa kapitałowa Azoty znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, dlatego od wielu miesięcy musi prowadzić rozmowy z instytucjami ją finansującymi dotyczące m.in. zasad i terminów spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Te jak na razie zgadzają się utrzymać dotychczasowe warunki współpracy ale odpowiedzenie aneksy do umów zawierają na krótkie terminy. W efekcie koncern nieustanie musi negocjować dalsze zasady finansowania jego działalności.

Reklama

Reklama

Chodzi zwłaszcza o umowy zawarte z 13 instytucjami finansującymi koncern m.in. Pekao, BGK, ING Bank Śląski, Santander Bankiem Polska, EBOR i EBI. Na mocy zawartego właśnie porozumienia wydłużono do 25 marca okres finansowania grupy i niepodejmowania działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów. Wcześniej był on określony do 27 lutego.

Czytaj więcej Chemia Rada nadzorcza Azotów szuka kandydatów do zarządu spółki Do obsadzenia jest stanowisko prezesa i pięciu członków zarządu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 marca. Z kolei rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano w dniach 18-19 marca.

„Sytuacja finansowa, w której znajduje się grupa Azoty - szczególnie po ostatnich raportowanych kwartałach i odnotowywanych rekordowych poziomach strat netto - stawia przed grupą wiele wyzwań. Podpisany aneks pozwala nam kontynuować prace nad wypracowaniem długoterminowego planu restrukturyzacji, który jest niezbędny, aby ustabilizować pozycję finansową grupy Azoty i w dalszej kolejności prowadzić proces odbudowy w poszczególnych obszarach biznesu” - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Krzysztof Kołodziejczyk, członek rady nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków prezesa Azotów. W jego ocenie to przełoży się m.in. na wzrost efektywności kosztowej i konkurencyjności portfela produktów oferowanych przez koncern.

Kolejna ważna umowa dotycząca przedłużenia dotychczasowego finansowania obejmuje sztandarową inwestycję grupy, czyli projekt Polimery Police (nowy zakład produkcji propylenu i polipropylenu). W tym przypadku stronami umowy są zależna firma Grupa Azoty Polyolefins i 15 instytucji finansujących. Zawarte porozumienie wydłuża termin kredytowania do 27 marca. Ponadto uzgodniono, że Azoty i ZCh Police przekażą Grupie Azoty Polyolefins pozostałą kwotę pożyczki do wartości 105 mln euro, nie później niż do 27 marca.