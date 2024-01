W lutym nastąpi wymiana władz Azotów

Solarfarm Brzezinka to firma, która realizuje projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowościach Brzezinka i Syców w woj. dolnośląskim, o mocy co najmniej 270 MW. Przedsięwzięcie obejmuje prace przygotowawcze, budowlano-montażowe, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, uruchomienie i potencjalne prowadzenie nowej elektrowni.

O przejęciu Solarfarm Brzezinka mowa jest już co najmniej półtora roku. Latem 2022 r. przekonywano, że zakup Solarfarmu Brzezinka powinien istotnie przyczynić się realizacji celów przyjętych w strategii chemicznej grupy do 2030 r. w zakresie pozyskania własnych źródeł energii odnawialnej. W tym dokumencie założono, że łączna moc nowych OZE za osiem lat osiągnie w przybliżeniu 380 MW. Grupa szacowała, że dzięki planowanym inwestycjom uniknie kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku. Z kolei średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie do 2030 r. około 40 proc.

Azoty mają wyłączność na zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy nabycia Solarfarm Brzezinka do końca marca tego roku.