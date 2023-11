W ub. tygodniu Ciech podał, że otrzymał od akcjonariusza - KI Chemistry - oraz podmiotów dominujących względem akcjonariusza, tj. Sebastiana Kulczyka, Luglio Limited oraz Kulczyk Investments, zawiadomienia o bezpośrednim nabyciu przez KI Chemistry oraz pośrednim nabyciu przez podmioty dominujące, 2 409 045 akcji spółki, co stanowi około 4,57% kapitału zakładowego. Po nabyciu akcjonariusz posiada bezpośrednio, a podmioty dominujące pośrednio, 52 699 909 akcji spółki, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki.

Reklama

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.