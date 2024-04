Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy techniczne

AmRest na linii ważnego wsparcia

Od momentu publikacji raportu za IV kwartał (28 lutego) notowania akcji właściciela sieci restauracji są pod presją podaży. Cena spadła poniżej średnich z 50 i 200 sesji, które stanowią teraz silne opory. W minionym tygodniu kurs spadał już do 23,7 zł, co oznacza, że naruszył linię wsparcia poprowadzoną po trzech ostatnich lokalnych dołkach. Jeśli bariera pęknie, będzie to techniczny sygnał do pogłębienia zniżki, a kolejne wsparcia są w okolicy 22–20 zł. Cykliczny zwrot powinien przynieść ruch w kierunku 28,5–29 zł, przy czym silnym oporem pozostają po drodze wspomniane średnie.

Answear opuszcza średnioterminową konsolidację