Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

W ramach podstawowych wymagań dotyczących sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju w ESRS 1 Wymogi Ogólne jednymi z ważniejszych są te, które dotyczą jakości ujawnianych informacji. Zawarte są w punkcie drugim i rozwinięte w Dodatku B. Dotyczą one wszystkich informacji w raportach i powinny być stosowane jako filtr, wpływający na to, co zostanie zamieszczone w sprawozdaniu.