Mostostal Płock razy dwa

43 proc. w poniedziałek i maksymalnie 25 proc. podczas wtorkowej sesji – to wzrost kursu akcji Mostostalu Płock. We wtorek papierami handlowano po maksymalnie 21 zł, w piątek na zamknięciu cena wynosiła 11,15 zł.

Potężny skok to efekt podpisania umowy z Orlenem. Wartość całego kontraktu to prawie ćwierć miliona złotych netto, na Mostostal Płock ma 40-proc. udział w konsorcjum, co przekłada się na 98,7 mln zł netto przypadającej na firmę wartości umowy. Przed publikacją raportu bieżącego kapitalizacja spółki wynosiła 22,3 mln zł. Zakres prac to: montaż pieców wraz z orurowaniem na wydziale asfaltów, dostawa i posadowienie separatorów, armatury i zamocowań, branża budowlana, antykorozyjna, izolacyjna i sanitarna.