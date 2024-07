Cordia Polska z kapitałem z emisji obligacji

Notowany na Catalyst deweloper – przez spółkę celową Cordia Polska Finance – uplasował trzyipółletnie obligacje o wartości 120,4 mln zł. Część papierów, o wartości 35,82 mln zł, posłużyła do zrolowania części zapadającej w tym miesiącu serii. Oznacza to, że Cordia pozyskała prawie 85 mln zł brutto świeżego kapitału i w połowie tego miesiąca do wykupu ma obligacje za prawie 33 mln zł.

Spółka nie wiązała i nie wiąże planów z rządowymi programami wsparcia popytu. Oczekuje działań ułatwiających uruchamianie budów.

Powolna odbudowa sprzedaży w Polsce

– Od naszego debiutu na Catalyst w 2021 roku Polska stała się jednym z wiodących rynków inwestycyjnych w Grupie Cordia. Prowadzimy projekty mieszkaniowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz w Trójmieście i w tych miastach planujemy powiększać bank ziemi. Obecne i przyszłe inwestycje będziemy konsekwentnie realizować, z rozwagą i doświadczeniem, które zdobyliśmy do tej pory. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie co najmniej czterech kolejnych projektów, obejmujących ponad 450 mieszkań – skomentował Tomasz Łapiński, prezes Cordia Polska.

W I kwartale br. Cordia Polska sprzedała 78 mieszkań, o 37 proc. więcej rok do roku i 39 proc. więcej kwartał do kwartału. W 2023 r. znalazła nabywców na 263 lokale, o 1,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynikało to ze szczupłej oferty i opóźnień w uzyskiwaniu pozwoleń. W 2021 r., przed kryzysem kredytowym wywołanym wzrostem stóp, Cordia Polska sprzedawała średnio 150 lokali kwartalnie, w latach 2022-2023 bliżej 65.