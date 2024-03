Analitycy DM Trigon w raporcie z 18 marca zainicjowali pokrywanie Murapolu rekomendując zakup akcji, a cenę docelową szacując na 50 zł przy ówczesnym kursie 39,3 zł. Obecnie papiery są wyceniane na GPW na ponad 41 zł, najwięcej od grudniowego debiutu na zamknięciu sesji płacono w lutym – 43 zł. Cena z IPO to 33 zł.

Murapol skorzysta z budowania dla inwestora PRS

Analitycy napisali, że po boomie z 2023 r. podejście inwestorów do deweloperów jest ostrożniejsze – z uwagi na brak jasności co do „Kredytu na start” – i jest większa selektywność w doborze spółek. Trigon poleca firmy „defensywne”: zdywersyfikowane geograficznie, dowożące stabilną sprzedaż i oferujące ponadprzeciętną stopę dywidendy.

W przypadku Murapolu zwrócono uwagę na stabilną sprzedaż mieszkań mimo odchyleń na szerokim rynku. Analitycy spodziewają się, że po sprzedaży 2879 lokali w 2023 r. Murapol wejdzie na poziom 3,2-3,4 tys. w tym roku i dwóch kolejnych.

Dodatkowy potencjał to ekspozycja na rosnący szybko rynek PRS (Murapol ma umowę ramową ze swoim głównym akcjonariuszem i buduje mieszkania do jego platformy LifeSpot). Udział PRS w przychodach spółki ma wzrosnąć z 8 proc. w 2024 r. do 24 proc. w 2026 r. Dodajmy, że Murapol rozlicza działalność jak kontrakty budowlane – nie wraz z przekazywaniem mieszkań. Udział PRS w cenie docelowej to 5 zł.