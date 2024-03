Victoria Dom zaoferuje na podstawie prospektu obligacje o wartości do 50 mln zł. Papiery będą zapadać 2 kwietnia 2027 r., będą oprocentowane według stawki WIBOR 6M plus wysoka na tle spółek z Catalyst marża 5,25 pkt proc., czyli obecnie 11,05 proc. w skali roku.

Deweloper liczy na tańszy dług

W grudniu ub.r. spółka uplasowała ofertę o bardzo dużej jak na ten tryb i grupę docelową wartości 100 mln zł. Za dług płaciła jednak więcej, bo marża wynosiła aż 5,95 pkt proc. Obligacje nabyło 1020 inwestorów, nie było redukcji zapisów.

Prospekt emisyjny ważny do października br. uprawnia do zaoferowania papierów za łącznie 200 mln zł.

Bezpieczny kredyt podkręcił sprzedaż mieszkań

Budująca w Warszawie i Krakowie firma w 2023 r. ustanowiła nowy rekord sprzedając (umowy rezerwacyjne i deweloperskie/przedwstępne niepoprzedzone rezerwacjami) 2020 mieszkań, o 67 proc. więcej rok do roku. Szczyt sprzedaży przypadł na III kwartał, co można wiązać z uruchomieniem programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – Victoria specjalizuje się w ofercie dla kupujących pierwsze w życiu mieszkania. W samym IV kwartale firma sprzedała 401 lokali, o 46 proc. mniej kwartał do kwartału. Spółka spodziewa się stabilizacji rynku po wystrzale napędzonym rządowym programem, na popyt na mieszkania pozytywnie wpływać mają: bardzo dobry rynek pracy oraz zwiększająca się zdolność kredytowa konsumentów w związku ze wzrostem płac i malejącą inflacją.