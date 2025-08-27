Sobiesław Kozłowski, Noble Securities: To jest czas na realizację części zysków

Gościem Przemysława Tychmanowicza w Parkiet TV był Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities.
Wydaje mi się, że jesteśmy już blisko końca hossy na GPW, ale brakuje tutaj jeszcze tej kropki nad „i”. Po rewelacyjnych miesiącach na naszym rynku pojawiły pewne rysy na tym obrazie giełdowym. Wspomniałeś o propozycjach zmiany podatku CIT dla banków, ale też trzeba pamiętać, że wkraczamy w bardziej zmienny okres na giełdach. Jest też niepewność odnośnie do podstaw wzrostów w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy też rozgrywali jakąś formę rozejmu w wojnie w Ukrainie, ale dzisiaj wydaje się, że to też się oddala. Z tej perspektywy można powiedzieć, że na pięknym rynkowym niebie pojawiają się chmury. Na razie jest jeszcze za wcześnie by powiedzieć, czy przełoży się to na burzę.
Moim zdaniem jest takie ryzyko. Też pamiętajmy, że w Polsce mamy do czynienia ze sporym deficytem budżetowym. W 2027 r. mamy z kolei wybory parlamentarne. Cykl wyborczy sugeruje więc podnoszenie podatków wyraźnie przed wyborami, aby później mieć możliwość poluzowania dyscypliny budżetowej i mieć szansę wygrania wyborów. W negatywnym scenariuszu może dojść do sytuacji, w której dodatkowe opodatkowanie dosięgnie też innych sektorów, szczególnie że mamy napiętą sytuację w finansach publicznych i mamy teraz do czynienia z szukaniem wpływów podatkowych. Podatki sektorowe w obecnym otoczeniu politycznym też łatwiej jest przecież przeforsować niż wzrost podatków, które miałby dotknąć konsumenta. Mamy więc czynnik niepewności, a też czynniki wspierające w otoczeniu, czyli umacniające się euro i mocne zachowanie europejskiego indeksu EuroStoxx Banks zdają się wyczerpywać. Widać, że banki europejskie też zaczynają łapać zadyszkę i być może wchodzimy w okres korekty i realizacji części zysków z akcji banków europejskich. W przypadku polskich banków, tak jak mówiliśmy, pojawił się ku temu dodatkowy czynnik zachęcający w postaci tematu podatkowego. Oczywiście krótkoterminowo jest potencjał do odreagowania w górę, po tym, co stało się w piątek, ale też "timingowo" wchodzimy w okres sprzyjający korektom. Patrząc portfelowo, warto zrealizować część zysków, przeczekać i szukać szczęścia wśród średnich i małych spółek, być może chociażby w spółkach nastawionych na konsumenta.
Zazwyczaj proza finansów publicznych i cykl polityczny wygrywają. Wydaje się, że na ten moment potrzeby wyższych wpływów podatkowych będą kluczowe. Też widać, że zaangażowanie zagranicznych inwestorów w naszych obligacjach jest niskie, co wskazuje, że faktycznie istnieje obawa związana z podwyższaniem podatków. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że być może teraz jest dobry moment na realizację części zysków w przypadku banków. Jeśli faktycznie dojdzie do korekty, a my zmniejszymy pozycję, będziemy mieli okazję odkupić później akcje taniej. Jeśli jednak banki faktycznie będą musiały zmierzyć się z wyższymi obciążeniami podatkowymi, co będzie przekładało się na ich wyniki i notowania, to sprzedając teraz część akcji zachowamy wypracowany już zysk. Bardzo dobre nastroje, z którymi wciąż też mamy do czynienia w otoczeniu, co widać chociażby na przykładzie indeksu S&P 500, też skłaniają mnie do realizacji części zysków.
Widzę spółki, które mogą się lepiej zachowywać w drugiej części roku, tylko zazwyczaj są to jednak już mniej płynne spółki, w przypadku których warto jednak stopniowo budować pozycję.
Oczywiście w WIG20 i mWIG40 są spółki nastawione na konsumenta, które cieszą się dużą popularnością wśród krajowych analityków. One faktycznie mogą skorzystać na potencjalnym przepływie kapitału zagranicznego z banków.
Badając indeks strachu, czyli VIX, od 2000 r. widać, że ma on tendencję wzrostową od końca lipca do końca października. Idąc tym tropem, można dojść do wniosku, że po okresie wzrostów indeksów powinniśmy mieć większe wahania, co oznacza, że może dojść do jakiejś większej korekty. Oczywiście w tym roku mieliśmy wystrzał zmienności w kwietniu, co było pokłosiem ceł. Teraz jednak indeks VIX jest już poniżej historycznej, sezonowej zmienności. W związku z tym widziałbym „równanie do średniej”.
Myślę, że przedział 150 – 200 tys. pkt jest jak najbardziej realny. Obniżka stóp procentowych powinna być motorem do wzrostu akcji kredytowej, co powinno pomagać bankom, a też dzięki temu inne spółki mogłyby dołączyć do liderów hossy. Łatwiej też byłoby to osiągnąć, gdyby nastąpiła jakaś korekta, ale też i pojawiły się elementy wsparcia rynku kapitałowego.
Biuro Maklerskie Banku Millennium wdrożyło nowy system transakcyjny. Klienci zyskują większe bezpieczeństwo, nowy design oraz bardziej intuicyjną obsługę.
Prawie wszystkie biura i domy maklerskie zanotowały w I półroczu wyższe przychody niż rok temu. Jak jednak przyznają brokerzy, niedosyt i tak pozostaje.
Ponad 40,3 tys. nowych rachunków w lipcu, z czego 35,2 tys. to zasługa samej firmy XTB - tak prezentują się najnowsze dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Kolejne zmiany kadrowe w grupie Santander. Jak dowiedział się "Parkiet" z firmą rozstał się Wojciech Sieńczyk, który ostatnio pełnił m.in. funkcję dyrektora biura maklerskiego Santander.