Banki mają duże zyski. ING BSK wypłaci dywidendę. Co zrobi mBank?

Zysk nierekordowy

ING BSK w IV kwartale 2024 r. zarobił ok. 1,3 mld zł, co okazało się wynikiem wyraźnie wyższym od oczekiwań rynkowych (w ankiecie „Parkietu” szacowano ok. 1,1 mld zł) i wyższym niż rok wcześniej (3 proc.) i kwartał wcześniej (o 19 proc.). Niemniej zysk w całym 2024 r. nie był rekordowo wysoki. To 4,37 mld zł wobec 4,44 mld zł w 2023 r.

Zarząd ten spadek tłumaczy m.in. ubiegłorocznymi wakacjami kredytowymi (które kosztowały bank 171 mln zł), a także relatywnie wysokimi rezerwami na ryzyko kredytowe. Odpisy na ten cel wyniosły 1,06 mld zł w 2024 r. wobec 0,6 mld zł w 2023 r., co z kolei jest głównie efektem pogorszenia się portfela kredytów dla firm, w związku z kłopotami niektórych klientów biznesowych.

Pozostałe wyniki na podstawowej działalności w ING BSK były całkiem niezłe, np. dochody ogółem wzrosły rok do roku o 6 proc., do 11,3 mld zł, koszty działania – o 7 proc., do ok. 4 mld zł, a marża odsetkowa spadła delikatnie do 3,57 proc. w 2024 r. z 3,63 proc. w 2023 r.

Ile zarobił mBank

W czwartek swoje wstępne sprawozdanie finansowe za ubiegły rok pokazał również mBank. I jeśli chodzi o wyniki na działalności operacyjnej, to okazują się one zbliżone. Dochody ogółem w 2024 r. wzrosły o 11 proc. do 12 mld zł (w tym z tytułu odsetek o 8 proc. do 9,6 mld zł), koszty działania – o 10 proc. do 3,4 mld zł. Marża odsetkowa w 2024 r. wynosiła średnio 4,3 proc. wobec 4,2 proc. w 2023 r. – Rok 2024 był niezwykle dla nas udany – podkreślał Cezary Kocik, prezes mBanku, na konferencji. – Zgodnie z obietnicą zwiększyliśmy udziały rynkowe we wszystkich najważniejszych segmentach. Dzięki sile naszego modelu biznesowego osiągnęliśmy bardzo dobre, najlepsze w historii wyniki finansowe – przekonywał. Zysk mBanku za ostatni kwartał ub.r. wyniósł 986 mln zł, a za cały 2024 r. – 2,24 mld zł.

W porównaniu z ING BSK zysk mBanku wydaje się nieduży, ale na tle ostatnich lat to wręcz znakomity wynik. Przypomnijmy, że w 2023 r. mBank był jedynie 24 mln zł na plusie, a w 2022 i 2021 r. zanotował potężną stratę (odpowiednio 0,7 mld zł oraz 1,1 mld zł).