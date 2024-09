Sieć placówek bankowych kurczy się w oczach. Wkrótce znikną w ogóle?

Również pozostali nasi rozmówcy podkreślają, że wciąż całkiem spora jest grupa klientów, którzy cenią osobisty kontakt albo potrzebują rozmowy o swoich potrzebach finansowych, albo wybierają bankowe okienko ze względu na wiek czy przyzwyczajenia.

– Choć udział procesów detalicznych zainicjowanych przez klientów w kanałach cyfrowych wynosi obecnie ok. 89 proc., mBank monitoruje wszelkie potrzeby klientów, także te realizowane w placówkach „naziemnych” – zaznacza Piotr Sobiczewski, menedżer wydziału rozwoju i optymalizacji sieci placówek mBanku. – Dzięki temu możemy dostosowywać sieć do ich oczekiwań.

Piotr Sobiczewski podkreśla, że mBank aktualnie nie planuje znaczących zmian w liczbie swoich placówek stacjonarnych. A VeloBank deklaruje nawet ich wzrost – obecnie to 70 placówek własnych i 95 oddziałów franczyzowych, a do końca 2025 t. placówek franczyzowych ma być 160.

W skali całego sektora sieć bankowa będzie jednak będzie coraz mniej gęsta. I co ciekawe, cały czas też zmienia się jej architektura. Banki podążają za zmianami demograficznymi – w niektórych miejscach liczba ludności maleje i oddziały bankowe znikają. W innych liczba mieszkańców i biznesu rośnie, a w ślad za nimi pojawiają się nowe punkty usług finansowych.

Banki wolą większe miasta

Warto tu też dodać, że różne banki mają różne strategie co do lokalizacji i liczby swoich placówek. Przykładowo VeloBank wybiera lokalizacje w miejscowościach liczących przynajmniej 20 tys. mieszkańców. Credit Agricole stara się, by być w każdym mieście powiatowym, a w dużych miastach mieć tzw. placówki flagowe. Pekao zakłada (tak było w dotychczasowej strategii) utrzymanie minimum jednej placówki w małych miastach, a w dużych – dopasowanie liczby oddziałów do potrzeb danego mikrorynku.

Relatywnie niewielką, w stosunku do skali biznesu, sieć placówek utrzymuje mBank (127 punktów) czy ING BSK (188). Za to Bank Millennium obsługuje klientów w ponad 370 placówkach własnych i punktach obsługi w galeriach handlowych oraz w prawie 240 placówkach franczyzowych. Santander BP ma obecnie 328 oddziałów różnego typu i 170 placówek partnerskich (we wszystkich dużych miastach i w ponad 300 mniejszych miejscowościach), a Bank Pekao ma 485 placówek własnych i 90 oddziałów franczyzowych.